MØTTE PRESSEN: Kaptein ved den amerikanske kystvakten Jamie Frederick under en pressekonferanse onsdag. Til høyre står Paul Hankins i den amerikanske marinen, mens forskeren Carl Hartsfield står i midten.

Ubåt-forsvinningen: − Vi vil fortsette å jobbe så hardt og så raskt vi bare kan

Torsdag formiddag regner man med at den savnede ubåten vil ha gått tom for oksygen.

Kortversjonen Ubåten Titan har vært forsvunnet siden søndag, og fryktes å gå tom for oksygen torsdag formiddag.

Fem personer er om bord, inkludert den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) og sønnen Suleman (19).

Ubåten forsvant under et dykk til Titanic-vraket som ligger på 3800 meters dyp.

Den amerikanske kystvakten leder en vanskelig redningsoperasjon. Sent onsdag kveld sier de at arbeidet fortsetter med full styrke. Flere fartøy er på vei til stedet for å hjelpe. Vis mer

– Vi forstår at dette er en ekstremt vanskelig tid for familiene til de som er om bord, tankene våre går til dem og mannskapet.

Det sier kaptein ved den amerikanske kystvakten Jamie Frederick på en pressekonferanse sent onsdag kveld norsk tid.

Ubåten har vært savnet siden søndag, og håpet er i ferd med å renne ut. Den amerikanske kystvakten regner med at ubåten vil ha nok oksygen til rundt klokken 13 torsdag norsk tid – rundt 7 om morgenen lokal tid.

– Vi vil fortsette å jobbe så hardt og så raskt vi bare kan for å prøve å finne dem, sier Frederick.

Fem personer er om bord på den savnede ubåten, deriblant den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) og sønnen Suleman (19).

Info Disse befinner seg i ubåten Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Les mer om de savnede her! Vis mer

Ubåten Titan forsvant under et dykk ned til vraket av skipet Titanic. Det sank i 1912, og ligger på 3800 meters dyp. Ekspedisjonen er ledet av det private selskapet OceanGate, som startet med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket i 2021.

På spørsmål ved om det fortsatt finnes håp for å finne ubåten, understreker Frederick at de fortsatt er midt i en redningsoperasjon, og at den fortsetter med full styrke.

– Noen ganger må man ta en vanskelig beslutning. Vi er ikke der enda, men det kan komme. Det er en diskusjon vi vil ha med familiene lenge før jeg diskuterer det her, sier han.

Frigir nytt søkekart

Kystvaktkapteinen opplyser at søkearbeidet er svært vanskelig, og at det tar tid å få store mengder utstyr til stedet på kort tid. Området de søker i er to ganger så stort som den amerikanske delstaten Connecticut ConnecticutDelstaten Connecticut er rundt 13.023 kvadratkilometer stort. , sier han – og rundt 4000 meter dypt.

– Dette er en utrolig kompleks søkeoperasjon, med elementer både på overflaten og under overflaten, sier han.

– Vi må også ta høyde for de skiftende værforholdene, strømmene og havforholdene, som utvider søkeområdet time for time.

Les også: – Mennesker har ingenting der å gjøre

Fem ulike farkoster jobber i området, og flere er på vei, deriblant to såkalte ROV, ubemannede, fjernstyrte undervannsfarkoster, fra Frankrike, skriver kystvakten i en pressemelding.

De vil ankomme stedet torsdag morgen amerikansk tid.

– Har alltid håp

Kystvakten friga natt til torsdag også et nytt kart som viser hvordan de systematisk søker etter den savnede ubåten. De har endret søkemønsteret etter at et kanadisk fly tirsdag hørte noe som hørtes ut som bankelyder i området.

SØK: Den amerikanske kystvakten friga natt til torsdag et oppdatert bilde av hvordan det systematiske søket etter den savnede ubåten gjennomføres.

Lydene har fortsatt onsdag.

– Gir bankelydene grunn til håp for de pårørende? spør en reporter på pressekonferansen.

– Først og fremst: Når vi driver med redningsoperasjoner har vi alltid håp. Det er derfor vi gjør det vi gjør. Når vi snakker om lydene, vet vi ikke hva de er. De gode nyhetene er at vi søker i området der lydene ble oppdaget, og det vil vi fortsette med, sier Frederick, og legger til at de håper de ekstra ROV-ene vil kunne bistå med dette.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post