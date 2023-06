UNDER PRESS: Jens Stoltenberg avviste nye spørsmål om forlengelse da han møtte pressen i Haag tirsdag kveld.

31 Nato-land enige: Ber Stoltenberg fortsette i ett år til

Regjeringene i Natos 31 medlemsland skal nå være samstemte: Ifølge VGs opplysninger står alle Nato-landene samlet bak avgjørelsen om å be Jens Stoltenberg fortsette i jobben som generalsekretær.

Stoltenberg skal fortsatt ikke formelt ha takket ja til forlengelsen. Hans kontrakt med Nato går ut 1.oktober i år.

Men tre diplomatiske kilder på innsiden av denne prosessen, sier til VG at en formell avgjørelse om ytterligere ett års forlengelse, kan ventes de nærmeste dagene.

I Nato-hovedkvarteret i Brussel venter man at Stoltenbergs bekreftelse kommer i forkant av toppmøtet 11. og 12.juli i Litauens hovedstad Vilnius.

Ifølge VGs opplysninger er den mest sannsynlige konklusjonen at han blir sittende som Natos generalsekretær fram til sommeren 2024.

Eneste kandidat

VG meldte i forrige uke at Jens Stoltenberg da var den eneste kandidaten som Nato-landene hadde til vurdering, og at presset på Stoltenberg er økende for å få ham til å fortsette som generalsekretær fram til sommeren 2024.

Nå har prosessen gått enda noen steg til: Medlemslandene skal nå være samstemte om at det ønsker at Stoltenberg skal fortsette.

Tirsdag kveld fikk Stoltenberg spørsmål fra NRK på en pressekonferanse i Nederlands hovedstad Haag, om når man kunne vente en bekreftelse på forlengelsen:

– Jeg har gjort min posisjon klar mange ganger. Jeg har ikke noe mer å tilføye. Jeg søker ikke forlengelse, som er det jeg har sagt flere ganger tidligere, svarte han.

