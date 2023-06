HEVDET SEIER: Bilde sendt ut av Wagner-gruppen fra mai for å vise at de hadde tatt Bakhmut.

Drapsdømt Wagner-soldat vendte hjem: Drepte igjen

Som mange andre Wagner-soldater, ble drapsdømte Ivan Rossomakhin lovet frihet etter deltagelse i Ukraina-krigen. Hans retur til hjembyen i Russland, ble et blodig mareritt for de livredde innbyggerne.

Det siste året har en av Wagner-gruppens viktigste rekrutteringskilder vært russiske fengsler.

Der har kriminelle dømt for voldtekt, drap og mishandling, blitt lovet frihet, hvis de var villige til å kjempe for Wagner-gruppen i Ukraina i seks måneder.

Etter dette kunne de leve fritt tilbake i hjemlandet.

Nå viser flere av disse hjemkomstene seg å få dypt tragiske konsekvenser:

OMSTRIDTE: Leiesoldater i Wagner-gruppen fotografert under opprøret mot militærledelsen forrige lørdag.

Gikk stupfull rundt med høygaffel

Det er Associated Press som har ettergått historien om Wagner-krigeren Ivan Rossomakhin.

For tre år siden ble han dømt for drap og fikk en lang fengselsdom, men fordi han skrev under en kontrakt med Wagner, ble han sluppet ut av fengsel.

Kort tid etter hjemkomst, begynte folkene i landsbyen 800 kilometer øst for Moskva, å bli redde.

Rossomakhin gikk stupfull rundt i gatene med en høygaffel og truet med «å drepe alle».

På et tidspunkt ble han til og med arrestert for å ha brutt seg inn i en bil og holdt i varetekt i fem dager før han ble løslatt av politiet.

Han ble beskrevet som en «ekstremt rastløs og problematisk person» av politiet, på et møte med de redde beboere i Novy Burets.

Tross både bekymringsmøtet i landsbyen og løfter fra politiet om å holde ekstra øye med ham, gikk det fryktelig galt etter bare ti dager:

Da tok den 28 år gamle ekssoldaten seg inn i huset til 85 år gamle Yulia Buyskikh og knivstakk henne til døde.

Offeret var hans tidligere utleier.

– Hun kjente han igjen og åpnet døren, så drepte han henne. Alle familier i Russland bør være redde for slike besøk, skriver offerets barnebarn Anna Pekareva, i et Facebook innlegg, ifølge AP.

Under ser du video av Wagner-sjefen som rekrutterer fanger i russiske fengsler:

Hevder 32.000 fanger har returnert

Wagners leder Jevgenij Prigozjin har tidligere sagt at han har rekruttert 50.000 fanger fra russiske fengsler for å krige i Ukraina, hvorav 32.000 har returnert tilbake til Russland.

– Det har vært mange urovekkende episoder med straffedømte som vender tilbake til det sivile liv etter et opphold i Ukraina, sier Olga Romanova, direktør for fangerettighetsgruppen Russia Behind Bars til AP.

Nyhetsbyrået fant minst syv andre tilfeller av Wagner-rekrutterte straffedømte som var involvert i voldsforbrytelser den siste tiden:

I Kaliningrad ble en mann arrestert for seksuelle overgrep mot en åtte år gammel jente etter å ha tatt henne fra moren, ifølge lokale medier og en av jentas slektninger.

Det ble meldt om to andre drap i tillegg til det i Novy Burets.

Det har også blitt rapportert et butikkran, der en mann truet en ekspeditør med kniv.

Et biltyveri utført av tre tidligere straffedømte, der eieren av bilen ble slått og tvunget til å gi dem bilen.

Info Krav for å bli rekruttert til Wagner Fangene må være i god fysisk form.

Alderen må i utgangspunktet være 22–50 år.

Forbudt å desertere eller bli tatt til fange – alle soldater blir tildelt to granater.

Alkohol og narkotika er forbudt.

Plyndring og seksuell kontakt med lokalbefolkningen er forbudt. Vis mer

Traumepsykolog: Har dyrket vold og råskap

– Menn som vender tilbake fra krig kan av ulike grunner bli farlige for sine omgivelser, sier traumepsykolog Rune Stuvland, ved Senter for Stress og Traumepsykologi, til VG.

I tilfellet med Wagner-soldater som er rekruttert fra fengsel, mener han at man kan anta at en god del av disse, ved siden av å være kriminelle og ha en voldshistorie, også har alvorlige personlighetsforstyrrelser.

– En periode med krig og brutalisering bidrar selvsagt ikke positivt, da krigstraumer kan bidra til at de befinner seg i en konstant tilstand av overaktivering og beredskap.

FORKLARER KRIGSTRAUMER: Traumepsykolog Rune Stuvland.

Dette resulterer i mangel på søvn, en del vil nok bruke alkohol eller andre rusmidler for å dempe uro, og alt dette kan medføre at terskelen for å utøve vold blir ytterligere redusert.

– Wagner-soldater som ikke bare har tidligere utfordringer, men også har opplevd alvorlige krigstraumer, samt vært del av en kultur som synes å dyrke vold og råskap, vil selvsagt utgjøre en øket trussel for sivilsamfunnet når de vender tilbake.

Generelt peker Stuvland på at krigstraumer har en rekke alvorlige konsekvenser for ekssoldater:

De befinner seg i en konstant opplevelse av å være i fare.

Får søvnvansker.

Plages med gjenopplevelser fra traumene de har opplevd.

Blir mye mer irritable.

Enkelte vil ha en senket terskel for å utøve vold, som kan gå utover familie eller tilfeldige.

All erfaring viser også på at selvmordsfaren øker blant soldater som har opplevd alvorlige traumer.

WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin

Heller krig enn fengsel

Advokat og rettighetsforkjemper Yana Gelmel sier i et intervju med AP, at eksfanger som vender tilbake fra Ukraina ofte opptrer med høy selvtillit og krever særbehandling fordi de har «forsvart fedrelandet».

Gelmel, som også jobber med straffedømte, maler samtidig et dystert bilde av livet disse mennene hadde i russiske fengsel før krigen.

– Vold, ekstrem isolasjon, konstant underkastelse av vaktpersonell, og et strengt hierarki blant de innsatte. Oppe på dette blir de kastet inn i krig, sier hun.

Til tross for at tusenvis av de tidligere fanger kommer hjem i likkister: Gelmel sier at entusiasmen blant innsatte for å krige i Ukraina, i bytte med frihet fra fengsel, ikke har avtatt.

Info FAKTA: Dette er Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. (NTB) Vis mer

