Sørkoreanske soldater plukker opp det som antas å være en del fra en nordkoreansk satellitt fra havet.

Nord-Korea kaller feilslått satellittoppskyting for en grov feil

Nord-Korea sier den mislykkede oppskytingen av en militærsatellitt i mai var en grov feil, og at de forbereder seg på et nytt forsøk.

NTB

På et plenumsmøte for det styrende partiet i landet ble arbeidere og forskere beordret til å analysere den mislykkede oppskytingen og forberede seg på et nytt forsøk i nær framtid, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

De som var ansvarlige for oppskytingen ble sterkt kritisert på møtet, ifølge KCNA.

Det var i slutten av mai at Nord-Korea forsøkte å skyte opp militærsatellitten, som skulle brukes til overvåking. Satellitten havnet i havet, og Sør-Korea plukket opp deler av den.

Feil i motoren og drivstoffsystemet var årsaken til at oppskytingen mislyktes, ifølge KCNA.