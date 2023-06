Dette kaoset truer Putin

Vladimir Putin (70) har fått et kaos å rydde opp i etter at Jevgenij Prigozjin (62) og hans Wagner-soldater satte kurs for Moskva i helgen.

– Ja, Putin har fått mange problemer å rydde opp i, sier Yevgeniy Golovchenko ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet til VG.