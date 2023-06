Opptøyer i Frankrike etter politidrap: − Ba ham være forsiktig

Flere demonstrerte mot fransk politi tirsdag kveld etter at en betjent skjøt og drepte en 17-åring. President Emmanuel Macron sier hendelsen er utilgivelig.

Kortversjonen En 17-åring ble skutt og drept av politi i Nanterre, Frankrike under en trafikkontroll tirsdag. Betjenten som avfyrte skuddene har hevdet at han følte seg i livsfare, men mobilvideo viser at bilen sto stille før gutten kjørte av sted.

Hendelsen førte til store opptøyer i flere Paris-forsteder, med 31 arrestasjoner, 25 sårede politibetjenter, og 40 brente biler.

President Emmanuel Macron har uttalt at drapet er «utilgivelig», og innenriksminister Gérald Darmanin har lovet at saken etterforskes.

Moren til den avdøde 17-åringen planlegger å arrangere en fredelig marsj for å roe ned opptøyene.

Frankrike har i de siste årene sett flere tilfeller der personer er blitt skadet eller drept av politiet, noe som øker kravet om at politiet tar mer ansvar. Vis mer

Ifølge fransk påtalemyndighet skal den 17 år gamle gutten ha sittet bak rattet da politiet stanset ham i en trafikkontroll i Nanterre tirsdag.

I utgangspunktet oppga politiet at en av betjentene hadde skutt tenåringen fordi han kjørte bilen mot betjenten, skriver The Guardian.

En mobilvideo tatt av et vitne viser derimot en politibetjent som retter våpenet sitt mot førerdøren på en bil som står stille. Når 17-åringen plutselig kjører av gårde, skyter politibetjenten på kloss hold.

Tenåringen, som kun er identifisert med fornavnet Nahel, døde som følge av skadene han ble påført.

Politibetjenten som er anklaget for å ha skutt, skal ifølge BBC ha sagt at han følge seg i livsfare. Betjenten er i varetekt, siktet for forvoldelse av død, skriver de.

– Tatt fra meg babyen min

I en direktesending på Instagram natt til onsdag, uttrykte moren til den avdøde 17-åringen sine følelser:

– Jeg har mistet et barn på 17 år. Jeg var helt alene med ham. De har tatt fra meg babyen min, sa moren.

Hun la til at han fortsatt var en som trengte moren sin.

– I morges ga han meg et stort kyss på kinnet og sa «Mamma, jeg er glad i deg». Jeg sa at jeg var glad i ham og ba ham være forsiktig.

1 / 4 PÅTENT: Opptøyene i Nanterre har ført til at flere biler er påtent av demonstranter. forrige neste fullskjerm PÅTENT: Opptøyene i Nanterre har ført til at flere biler er påtent av demonstranter.

Opptøyer i gatene

Hendelsen fant sted i Paris-forstaden Nanterre. Der ble biler, søppelkasser og en barneskole satt fyr på, og det ble kastet fyrverkeri mot nødetatenes mannskaper, opplyser lokale myndigheter.

Urolighetene begynte med en demonstrasjon foran politistasjonen i Nanterre og spredte seg til andre naboforsteder. I Mantes-la-Jolie ble et rådhus påtent.

Myndighetene sier at 31 personer er pågrepet, 25 politibetjenter er såret, og at 40 biler ble satt fyr på gjennom natten.

Ifølge The Guardian vil over 2000 politifolk utstasjoneres utenfor Paris og andre større byer onsdag kveld, i påvente av nye demonstrasjoner.

Macron: – Utilgivelig

Det finnes ingen unnskyldning for politibetjenten som skjøt 17-åringen, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

– En tenåring ble drept. Det er utilgivelig og det finnes ingen unnskyldning, sa han til pressen under et besøk til Marseille onsdag.

Videre sa Macron at saken ryster hele landet, og han uttrykte respekt og medfølelse for familien til den 17 år gamle gutten.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier at han er sjokkert over videoen og lover at saken etterforskes. Videre ber han demonstrantene om ro.

MANER TIL RO: Den franske regjeringens talsperson, Olivier Véran, taler etter statsrådsmøtet i Elysee-palasset i Paris onsdag. Veran lanserte en «appell om ro», etter at 17-årige Nahel ble drept av politiet.

Ikke nytt for Frankrike

Professor og Frankrike-ekspert George Chabert ved NTNU kaller hendelsen og opptøyene «skremmende», men påpeker likevel at det ikke er et nytt fenomen.

– Drapet skjedde i en by hvor det er en del voldshendelser. Innenriksministeren har tidligere gått ut å forsvart politiets maktmisbruk, men han har nå blitt mer forsiktig etter drapet på Nahel, sier Chabert til VG.

Han tror ikke opptøyene vil gi seg med det første, selv om politibetjenten er pågrepet.

– Myndighetene prøver å roe gemyttene og opptøyene mot politiet, men ungdommen er sinte og frustrerte på politiet. Alt har skjedd veldig fort, men jeg tror det blir flere voldelige oppstøt mellom ungdom og politiet i dagene fremover.

Moren skal arrangere fredelig marsj

Ifølge Frankrike-eksperten har moren til den avdøde 17-åringen tatt initiativ til å arrangere et «hvit tog» – en marsj for å roe opptøyene og for å mane til fred mellom politiet og ungdommene.

– Moren er naturligvis sint og svært frustrert etter å ha mistet sønnen sin. Det er dessverre ikke første gangen dette har skjedd, og det er antagelig ikke den siste, sier Chabert.

De siste årene har flere personer enten blitt skadet eller mistet livet i hendene til fransk politi, noe som har ført til at offentligheten krever at politiet tar mer ansvar.

