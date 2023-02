ØDELEGGELSER: Satellittbilder viser krater nær Bakhmut 9. februar.

Britisk etterretning: Russiske styrker har fått ordre om å avansere

Britene mener Russland likevel trolig sliter med for lite slagkraft, som er spredt for tynt.

I en oppdatering fra Storbritannias forsvarsdepartement på deres etterretning, skriver de at Russland trolig har som mål å ta tilbake kontrollen over områder de mistet til ukrainske styrker i høst.

De skriver at styrker fra Wagnergruppen med stor sannsynlighet har oppnådd små seire rundt nordlige deler av byen Bakhmut i Donbas, men at organisert motstand fra Ukraina fortsatt pågår i områder.

ØST: Bakhmut sentrum søndag 12. februar

Samtidig nord i landet, i Luhansk oblast, fortsetter russiske styrker med offensive angrep.

– Selv om hvert lokale angrep forblir på en for liten skala til å utgjøre noe større gjennombrudd, skriver britene.

I etterretningsoppdateringen skriver de at det operasjonelle bildet i det store og det hele, antyder at russiske styrker har fått ordre om å avansere i de fleste sektorene, men:

– De har ikke samlet nok offensiv makt på noen av aksene til å utgjøre noe avgjørende effekt.

– Kaste frem mennesker

Mandag omtalte VG at den uavhengige russiske nettavisen Novaja Gazeta Europa siterer en anonym kilde innen den russiske militære ledelsen i Ukraina på at de ikke tar hensyn til åpenbare farer for tap av menneskeliv.

– Vi ser det på hvordan den russiske taktikken ved fronten har vært de siste månedene. Det har gått fra å bruke pansrede kjøretøy til å kaste frem mennesker. På den måten har de fått fremgang. Men det har skjedd uten tanke på soldatenes liv, sa Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

Han fortsetter:

– Det handler bare om å vinne terreng. De kan kanskje ta 130 meter om dagen – til prisen av atskillige menneskeliv. Forbruk av mennesker virker å være den russiske krigstaktikken. Det som var en suksess under den andre verdenskrig.

Avisen skriver videre at Vladimir Putin har beordret full kontroll over Donbas-regionen (Donetsk og Luhansk) innen utgangen av mars.

KAMP: Ukrainsk militære skyter mot russiske styrker i Bakhmut 13. februar. Bildet er delt av det ukrainske forsvaret.

Flere akser

Ifølge britisk etterretning jobber Russland iherdig med å etablere festningsverk og utplassere styrker for å holde forsvarslinjen, spesielt i oblastene Luhansk og Zaporizjzja.

– Til tross for det nåværende operasjonelle fokuset på sentrale Donbas, forblir Russland plaget med å vokte frontlinjen, skrev britene i oppdateringen sin mandag morgen.

De mener at Russlands frontlinje i Ukraina utgjør omtrent 1288 kilometer, hvorav frontlinjen i det Russisk-okkuperte Zaporizjzja utgjør 192 kilometer.

– Et større ukrainsk gjennombrudd i Zaporizjzja vil utgjøre store utfordringer for levedyktigheten til en Russisk landbro mellom Rostov og Krim. Ukrainsk suksess i Luhansk vil ytterligere undergrave Russlands uttalte krigsmål om å «frigjøre» Donbas, skriver britene og fortsetter:

– Å avgjøre hvilke av disse truslene å prioritere å møte er trolig en av de sentrale dilemmaene for Russlands operasjonelle planleggere.