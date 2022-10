BENÅDER: President Joe Biden.

Biden benåder marihuana-dømte

Alle som er dømt for besittelse av marihuana i føderale saker blir benådet av presidenten. Norske forkjempere for rusreformen jubler.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Presidentens beslutning blir omtalt som det første steget mot avkriminalisering av marihuana på føderalt nivå.

Fra før er rekreasjonell bruk av marihuana lovlig i 19 delstater i USA. Nå oppfordrer presidenten guvernører om å gjøre det samme som ham på delstatsnivå.

– Å sende folk i fengsel for besittelse av marihuana har snudd livet opp ned for mange og folk er sendt i fengsel for ting som mange stater ikke lenger forbyr, sier presidenten.

Han påpeker også at det å ha marihuanabesittelse på rullebladet fører til hindre for mange, både på bolig- og jobbmarkedet, og i utdanningssektoren.

Biden påpeker også at selv om bruken av marihuana blant hvite og fargede er lik, så reflekteres ikke det i statistikken over dem som blir arrestert og dømt for det.

Statistikk som Biden-administrasjonen har lagt frem viser at 6500 amerikanske statsborgere ble dømt for marihuana-besittelse i årene mellom 1992 og 2021 på føderalt nivå. Men ingen sitter fengslet i føderale fengsler kun for besittelse av marihuana, skriver NBC.

JUBLER: Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG).

Debatten om legalisering av cannabis har pågått også her i landet. Det jubles på Twitter blant flere av tilhengerne av legalisering.

Tidligere MDG-leder, stortingsrepresentant Une Bastholm, er en av dem:

– USAs president ga oss dagens gladsak, skriver hun.

Lovprofessor, USA-ekspert og vara for Venstre på Stortinget, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, skriver:

– Ja, nå skjer det ting her! Biden ser ut til å innføre sin egen rusreform. Er dette første stegene i retning mot dekriminalisering av marihuana?

PROFESSOR: Sofie Alexandra Engli Høgestøl.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk har lagt ved president Bidens tweet om saken, og skriver «Dette er stort».

Han får svar fra Unge Venstre-leder Ane Breivik som skriver: «Herreminhatt!»

Fem stortingsrepresentanter fra Høyre, SV, Rødt, MDG og Venstre skrev kronikk om omkamp om rusreformen, en reform som Arbeiderpartiet satte en stopper for i 2020.

Venstre-leder Guri Melby har også vært tydelig på at hun ønsker omkamp.