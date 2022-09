Norske Fredrik (33) bor i Florida: − Lyset blinker av og på

Orkanen Ian omtales som ekstremt farlig av myndighetene. Norske Fredrik befinner seg for øyeblikket like utenfor orkanens øye.

Publisert: Nå nettopp

Orkanen Ian traff onsdag kveld Florida, og har styrket seg til en kategori 4-orkan – som regnes som den nest høyeste på orkan-skalaen.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) har betegnet orkanen som ekstremt farlig, og at den forventes å forårsake livstruende stormflo, katastrofale vinder og oversvømmelser.

Under onsdagen har de også bedt innbyggere i berørte områder om å «søke ly i tilfluktsrom umiddelbart».

Det er meldt om massive strømbrudd over de største delene av sørvestkysten av Florida.

Over 1,3 millioner husstander er onsdag kveld i 22.30 tiden uten strøm, ifølge nettsiden Poweroutage.us.

– Lyset blinker av og på og TV-en slo seg av nå i stad. Det virker som vi kan forvente oss at strømmen går her hos oss i dag, sier norske Fredrik Bratvold (33), til VG over telefon sent onsdag kveld, norsk tid.

BOSATT I FLORIDA: Fredrik Bratvold (til høyre), sier at de ikke har mottatt beskjed av myndighetene om å evakuere, men at de må holde seg innendørs. Bildet er tatt onsdag før de fikk denne beskjeden.

Bratvold har bodd og jobbet i USA i ni år – de siste årene med base i byen Sarasota på nordvestkysten av Florida, sammen med kjæresten Victoria Silwa (23), opprinnelig fra Trondheim.

For øyeblikket har de også besøk av Victorias fetter Joakim Silwa (27).

De siste dagene har de, i likhet med millioner av andre, mottatt daglige nødvarslinger fra myndighetene.

Fredrik har imidlertid ikke fått beskjed om å evakuere da hans leilighet befinner seg i «sone C» – som er bare 800 meter unna sone B – som har fått beskjed om å evakuere.

– Vi har nettopp stått litt på balkongen, som er godt dekket til med tre vegger. Vi ser at det regner horisontalt. Palmetrærne er halvveis bøyd av vinden og svinger frem og tilbake. Det er en kraftig vind.

UVÆR I SIKTE: Bildet ble tatt fra Fredriks bil tirsdag.

Fredrik forteller videre at de nettopp har sett på TV at selve øyet av orkanen vil nærme seg Sarasota i løpet av de nærmeste timene.

– Det er vanskelig å bli redd for akkurat nå virker det bare som «en kraftig vind i Stavanger», men litt småredd er jeg. Det blir interessant å se hva som skjer videre.

Av myndighetene har han fått beskjed om å handle inn mat og alt av vann og eventuelle medisiner.

– Vi har måttet forberede oss på alt. Alt er stengt her, butikker rundt oss her har spikret fast treplater foran vinduene.

– Hva er planen dersom været eskalerer utover kvelden?

– De sier det er for sent å evakuere, så hvis du har holdt deg innendørs til nå, så må du bare bli inne. Så det er planen.