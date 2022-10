SORG: Familiemedlemmer av de drepte sørger ved Wat Rat Samakee-tempelet in Uthai Sawan, nordøst i Thailand.

Barnehagemassakren i Thailand: Pågikk i tre timer

Mannen som drepte 22 barn i en barnehage i Thailand skjøt og drepte sine 36 offer over tre timer, skriver Reuters.

Politiet i provinsen Nong Bua Lamphu, nordøst i Thailand, innrømmer nå at responsen var treg da den 34 år gamle Panya Khamrap utførte den mest dødelige masseskytingen mot barn verden har sett på flere år, skriver Reuters.

I løpet av tre timer den 6. oktober tok den 34 år gamle mannen livet av hele 36 mennesker på flere ulike steder.

Den endelige ruten massedrapsmannen tok er fortsatt ikke sammenfattet av politiet i sin helhet, men nyhetsbyrået Reuters har samlet vitnebeskrivelser og informasjon fra en etterforsker i saken.

Den viser at drapsmannen skjøt sine offer over et tidsintervall på tre timer.

Tidslinjen nyhetsbyrået har kommet frem til, viser at før gjerningsmannen tok seg inn barnehagen der mange av barna lå og sov, hadde han kjørt på og drept en motorsyklist, før han kjørte videre og skadet flere mennesker i et veikryss. I krysset knivstakk og drepte han tre personer.

Han angrep deretter folk som oppholdt seg utenfor den administrative bygningen der barnehagen lå.

Noen ble skutt og andre ble kuttet med ljå, skriver Reuters. En barndomsvenn av gjerningsmannen skal ha vært blant dem som ble drept.

Fra rom til rom

Da drapsmannen kom seg inn i bygningen med barnehagen, skjøt han to skudd gjennom døren og sparket den opp, forteller et vitne ifølge Reuters.

Drapsmannen skal ha gått fra rom til rom i barnehagen mens han skjøt barnehagelærere og kuttet barna med machete.

22 barn ble drept, og 7 ligger på sykehus.

Tre år gamle Ammy var det eneste barnet som kom fysisk uskadet fra angrepet. Hun ble båret ut med et teppe som dekket til øynene.

En kvinnelig førskolelærer klarte å rømme fra gjerningsmannen.

– Jeg trodde ikke han skulle drepe barna, sa hun i da hun lot seg intervjue av nyhetsbyrået AP etter den tragiske hendelsen.

Nå anerkjenner Thailands visepolitidirektør Surachate Hakparn at politiets responstid var for lang, og at bedre håndhevelse av loven kunne hindret at drapsmannen hadde våpen tilgjengelig, skriver Reuters.

Eks-politi

Naboer i landsbyen Tha Uthai har fortalt at de hørte skudd avfyrt fra drapsmannens bolig i flere netter på rad i forkant av massedrapene.

– Hvordan skulle vi rapportere han til politiet? Han var politiet, sier Phuwan Polyeam (29), som bor i nærheten sammen med sine to barn, ifølge Reuters.

I tiden umiddelbart etter massakren pekte myndighetene i Thailand på sterk narkotikarus som årsaken til massedrapene.

34-åringen ble beskrevet av politiet som en bruker av metamfetamin og mistet jobben som politi tidligere i år på grunn av besittelse av narkotiske stoffer. Nå viser autopsien at den tidligere politimannen ikke hadde spor av narkotika i blodet.

«En eksplosjon av følelser» var bakteppet til ugjerningene, sier Thailands nestkommanderende i politiet, Surachate Hakparn, til Reuters, og viser til oppsigelsen, penge- og familieproblemer.

– Jeg er her for å drepe dere

Gjerningsmannen ble ikke stoppet i barnehagen, heller. Han satte seg i bilen og kjørte tilbake til sitt eget nabolag.

– Hva gjør du? spurte vitnet Phuwan Polyeam, ifølge Reuters.

– Jeg er her for å drepe dere, skal gjerningsmannen ha svart.

Navngitte vitner har fortalt at de ringte politiet, men ble møtt med at det ikke var ressurser nok til å sende noen. Gjerningsmannen skal ha satt fyr på en nabos bil, før han satte fyr på sin egen bil, og skøyt og drepte kjæresten og hennes sønn, før han tok livet av seg selv.

Tilbake står et lokalsamfunn i sjokk og dyp sorg.