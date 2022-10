NOMINERT: Den fengslede Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj topper favorittlistene til ekspertene i forkant av tildelingen.

Putin-fiende kan få fredsprisen i år

Ukraina-krigen står som et dystert bakteppe for årets fredspristildeling. Blant favorittene til årets pris er den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Russlands invasjon av Ukraina kaster mørke skygger over dagens fredspristildeling.

Ikke siden andre verdenskrig har en fredspris blitt kunngjort mens det hersker en krig mellom to land som ligger så tett på Norden.

Derfor er mange eksperter spent på om Nobelkomiteen vil gi prisen til noen relatert til Ukraina-konflikten, eventuelt om komiteen velger å ikke gi ut prisen som en tydelig protest mot krig.

Putin-kritiker favoritt

Prio-direktør Henrik Urdal mener det er sannsynlig at Nobelkomiteen vil peke i retning Ukraina, men at det i så fall vil være et spørsmål om hvor konfronterende man ønsker å være.

– Man kan gi den til organisasjoner som driver med humanitær innsats, eller organisasjoner som jobber med å få fakta på bordet, sier han til NTB.

– Men jeg tror at dersom de virkelig ønsker å setter fingeren på konflikten, så ville det være bra å gi en delt pris til Svetlana Tikhanovskaja og Aleksej Navalnyj.

PÅ OFFENSIVEN: Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina i februar.

De to regimekritikerne fra henholdsvis Belarus og Russland står øverst på Institutt for fredsforsknings (Prio) liste over årets favoritter.

Aleksej Navalnyj (46) er en russisk opposisjonspolitiker, hatet av president Vladimir Putins venner i sikkerhetstjenesten FSB etter at han overlevde deres forsøk på å giftmyrde ham.

Navalnyj sitter i fengsel i Russland, under forferdelige forhold, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

Svetlana Tikhanovskaja (49) flyktet Belarus etter presidentvalget i 2020, som hun hevder hun vant mot sittende president Aleksandr Lukasjenko, kjent som «Europas siste diktator».

FIKK SMAKE DEMOKRATI PÅ NORSK: Den belarusiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja var på besøk i Oslo i mai.

Til VG har Tikhanovskaja sagt at hun føler seg som landets president.

Også hun er en høylytt motstander av Ukraina-krigen, og har tidligere oppfordret til sabotasje mot for eksempel leveranser av russisk krigsutstyr.

Zelenskyj «lite sannsynlig»

Like bak på lista står Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), hvor spørsmålet om mulige russiske krigsforbrytelser for tiden er under lupen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble på forhånd utpekt til bookmakernes favoritt blant de 343 kandidatene. Også EU-parlamentet har nevnt Zelenskyj som favoritt.

En pris til den ukrainske presidenten regnes imidlertid som usannsynlig av en rekke årsaker, ifølge Prio-direktør Urdal, og det er uvanlig at prisen går til parter og statsledere i en såkalt varm konflikt.

Nominasjonsfristen gikk dessuten ut før Russlands invasjon av Ukraina.

KONTROVERSIELL: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er en usannsynlig mottager av årets pris, ifølge eksperter, fordi han leder et land i krig.

Greta Thunberg favoritt

Nobelkomiteen kan også velge å belyse en annen viktig konflikt.

Nansens Fredssenter vil ikke peke på en spesifikk kandidat, men ser heller at Nobelkomiteen tar for seg temaet nedrustning.

– Situasjonen i Ukraina er en påminnelse om hvor viktig det er å bremse denne utviklingen, som er ganske skummel, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Jarholm ved Nansen fredssenter til NTB.

Men det er også mange favoritter i år som ikke er relatert til Ukraina-konflikten.

Norges Fredsråd har en klimapris øverst på sin liste over favoritter, nærmere bestemt en delt pris mellom FNs klimakonvensjon, Greta Thunbergs Fridays For Future og Sir David Attenborough.

På annenplass har de en delt pris til den afghanske kvinnerettighetsaktivisten Fawzia Koofi og den afghanske journalisten Mahbouba Seraji.

– Seraji er blitt værende i Afghanistan for å bevitne og dokumentere utviklingen. Dette er to veldig uredde kvinner. Koofi har blitt utsatt for flere attentatforsøk, men likevel fortsetter de med arbeidet sitt, sier leder av Norges Fredsråd, Oda Andersen Nyborg, til NTB.

Putin-kritiker vant i fjor

I fjor gikk prisen til sjefredaktør Dmitrij Muratov i den russiske avisen Novaja Gazeta og den filippinske journalisten Maria Ressa.

– Jeg mener det er en av de viktigste prisene de senere årene, sier Prio-direktør Urdal.

VANT: I fjor gikk fredsprisen til den filippinske journalisten Maria Ressa og sjefredaktør Dmitrij Muratov i den russiske avisen Novaja Gazeta.

Både Muratov og Ressa har møtt stor motstand i sine hjemland i det året som har gått.

– Det er en pris som er knyttet både til journalistikk, som er et helt bærende prinsipp for demokratisk fredelig utvikling, samt utfordringene knyttet til falske nyheter og systematisk desinformasjon.