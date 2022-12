Tre sjimpanser skutt og drept – en fjerde på rømmen

Tre sjimpanser rømte fra innhegningen og Sjimpansehuset i Furuviksparken i Gävle i Sverige.

Dette melder Expressen.

Flere svenske medier melder at de tre sjimpansene er skutt og drept.

Disse ble drept etter en leteaksjon med droner og skyttere, skriver TV4.

Overfor TV4 bekrefter Furuviksparken at en fjerde sjimpanse fortsatt er på rømmen.

Det skal ha vært til sammen syv sjimpanser i innhegningen i Sjimpansehuset.

– Det er ikke lett å hanskes med sjimpanser, etter hva jeg forstår. Derfor et vi på stedet i tilfelle fare for tredjeparter dersom apene kommer seg utenfor parken, sier talsperson for politiet, Magnus Jansson Klarin, til Expressen.

SVERIGE: Sjimpansen Santino i Furuviksparken i Sverige, her i 2009. Om han er en av de avlivede sjimpansene er uvisst.

– Vi har veterinærer på plass, men dessverre finnes det ikke tilstrekkelig med sovemiddel for å ta hånd om alle individene. Så den eneste utveien akkurat nå er å avlive sjimpansene, for vårt største fokus akkurat nå er at ingen mennesker skal komme til skade, sier Annika Troselius, informasjonssjef for selskapet Parks and Resorts som eier dyreparken til Expressen.

Hun sier videre at det ikke sees på som mulig å fange dyrene, og legger til at noe slikt som dette ikke skal skje.

Dyr på rømmen fra svenske dyreparker har skjedd minst to ganger denne høsten og vinteren. Kobraen Sir Vääs rømte i slutten av september, og to ugler rømte i november. Alle tre fra Skansen dyrepark.

