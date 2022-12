FRA UKRAINA: Oleksandra Matvijtsjuk, styreleder for fredsprisvinner Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, etter å ha landet på Oslo Lufthavn. Foto: Javad Parsa / NTB

Nobelprisen: − Legger en demper på det

Årets fredsprisutdeling blir spesiell: Den ene mottakeren er fengslet og kan ikke delta, de andre to vil ikke bli intervjuet samtidig. – Jeg kan ikke huske noe lignende, sier Nobel-historiker Ivar Johan Libæk.

– Det legger jo en demper på det, selv om jeg som historiker synes det er interessant. Det kan bli vanskelig å få det til å se pent ut for Nobelkomiteen. De klarer det nok, sier Libæk.

Historikeren, som har vært engasjert ved Nobels fredssenter og blant annet gitt ut boken Nobels fredspris (2012), viser til at den ukrainske fredsprisvinneren Oleksandra Matvitsjuk for at hun ikke vil intervjues samtidig som den russiske prisvinneren, Jan Ratsjinskij.

– Landet vårt er i krig med Russland, svarte den ukrainske vinneren på spørsmål om hvorfor hun har gitt beskjed om at det tradisjonelle fredsprisvinnerintervjuet må gjøres hver for seg.

Info Kortversjonen: Tre fredsprisvinnere Årets pris er delt i tre. Alle mottagerne jobber med menneskerettigheter, den ene vinneren i Ukraina, de andre to i Russland og Belarus. Russland har fått støtte av Belarus i sin angrepskrig mot Ukraina. Derfor er tre-delingen omstridt. Leder for den ukrainske organisasjonen, Senter for sivile rettigheter (CCL), vil ikke intervjues sammen med lederen for den russiske organisasjonen Memorial, selv om Memorial er undertrykt av Putin-regimet. De to organisasjonene har respekt for hverandre, understreker de. Den tredje mottageren er Ales Bjaljatski, som leder Belarus' mest fremtredende menneskerettsgruppe. Han sitter fengslet og nektes å holde et foredrag fra cellen. Hans kone møter for ham. Mer om prisvinnerne i faktabokser lenger ned i saken. Vis mer

Ukrainske Matvitsjuk ville derfor ikke gi intervjuer sammen med russiske Ratsjinskij i forkant av fredagens pressekonferanse. Men under pressekonferansen, sitter de to like fullt ved siden av hverandre.

– Det er jo en demonstrasjon fra Ukraina. De må ordlegge seg forsiktig, slik at det skal bli en fredelig utdeling, sier Libæk.

SISTE: Når pressekonferansen begynner hos Nobelkomiteen så sitter Matvitsjuk og Ratsjinskij ved siden av hverandre.

Det første spørsmålet til Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, er fra en ukrainsk journalist som påpeker at prisen er omstridt i Ukraina nettopp fordi den ble tredelt.

NRK ber ukrainske Matvitsjuk si noe om forholdet mellom landene til de tre prisvinnerne:

– Det er vanskelig å få, men jeg er sikker på at om Ukraina lykkes, så vil det styrke sjansen for demokrati i Russland og andre land i vår region, svarer Matvitsjuk.

Matvitsjuk sier at det russiske militære har utført krigsforbrytelser flere ganger og ikke blitt holdt ansvarlig.

– De tror de kan gjøre som de vil. Nå må vi bryte sirkelen. Vi må holde putin og andre ansvarlige, ikke bare for ukraina men også for resten av verden. Jeg har ingen tvil om at Putin vil bli stilt for retten

manuset utvides fortløpende (VG)

FRA RUSSLAND: Fredsprisvinner Memorial, representert ved styreleder Jan Ratsjinski, etter å ha landet på Oslo Lufthavn. Foto: Javad Parsa / NTB

Libæk forklarer at Nobelkommitéen forsøker å skape forsoning mellom fiender med sine utdelinger.

To kjente eksempler var da sør-afrikanerne Nelson Mandela og F.W. de Klerk delte prisen i 1993: Svarte Mandela hadde sittet fengslet mens hvite de Klerk styrte apartheid-regimet som undertrykte landets svarte befolkning.

Men de to samarbeidet om å avvikle apartheid, og stod sammen på scenen i Oslo.

Året etter skapte Fredsprisen historie igjen: I 1994 fikk palestinske Yasser Arafat prisen sammen med israelerne Shimon Peres og Yitzhak Rabin. De hadde bokstavelig vært i krig med hverandre i flere tiår, før de fikk prisen sammen for forsøket på å skape fred i Midtøsten.

– Jeg kan ikke huske noe lignende som det som skjer nå. Formålet med den delte prisen også i år var nok å skape forsoning, sier Libæk.

HISTORIKER: Ivar Johan Libæk

Ukrainske Oleksandra Matvitsjuk understreker at hun har stor respekt for russiske Memorial og for arbeidet de har legger ned. Russiske Jan Ratsjinskij sier han har forståelse for avgjørelsen hennes, som han mener er velbegrunnet.

– Vi har vært, og vi er fortsatt gode venner, men det er kompliserte forhold, sier han, ifølge NTB.

Matvitsjuk minner om at menneskerettigheter og fred er uløselig knyttet til hverandre.

– En stat som systematisk bryter menneskerettighetene, gjør det ikke bare mot sine egne innbyggere, men mot en hel region, en hel verden. Russland er et stort eksempel på dette, sier hun.

– Samtidig fortsetter velutviklede demokratier som om ingenting var skjedd, og Putin tror han kan gjøre akkurat som han vil, fortsetter hun.

TIL NORGE: Fredsprisvinner Oleksandra Matvijtsjuk, styreleder for Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, på Oslo Lufthavn. Foto: Javad Parsa / NTB

Russiske Ratsjinskij sier situasjonen i Ukraina minner om forholdene i Russland under andre verdenskrig, og at han tenker på hva hans egne slektninger opplevde den gang: Mangel på strøm, varme, mat.

– Den viktigste beskjeden fra oss er at verden må reagere sterkere på brudd mot menneskerettigheter. Slike brudd er svært farlige, sier han.

Ratsjinskij tror prisen vil få stor betydning. Han minner om at russiske fredsprisvinnere som har kritisert prisen, har blitt glemt. De andre prisvinnerne har blitt stående i historien, blant dem Andrej Sakharov og Aleksandr Solzjenitsyn.

Fra Belarus er det kona Natallia Pintsjuk som mottar Nobelprisen på vegne av mannen Ales Bjaljatski, som sitter fengslet i Belarus.

Hun ber verden om å være bekymret for mangelen på fred og menneskerettigheter.

– Manglende respekt for menneskerettigheter fører til krig, det må ha topp prioritet, sier Natallia Pintsjuk til NTB.

KOMMER FOR MANNEN: Den fengslede belarusiske fredsprisvinneren Ales Bjaljatski fikk ikke lov til å gi kona Natallia Pintsjuk nobelforedraget han har skrevet. Lørdag mottar hun fredsprisen på ektemannens vegne

Hun bekrefter at Ales Bjaljatski fortsatt sitter bak murene. Etterforskningen er over, og nå venter han på rettssaken og utfallet av den. Han er blant annet siktet for skattesvik.

BAKGRUNN: Ektemannen er tvunget til taushet. Mottar Nobels fredspris.

Pintsjuk sier til nyhetsbyrået AP at ektemannen har skrevet foredraget hun skulle fremføre når hun tar imot fredsprisen på hans vegne, men at myndighetene nektet ham å overlevere det til henne.

– Det har ikke vært mulig for ham å gi meg foredraget, situasjonen med brev er vanskelig, og alt overvåkes nøye, sier Pintsjuk.

– Men vi kjenner uttalelsene hans og tankene hans, og foredraget vil gjenspeile dem, sier hun.

Info Fakta om Center for Civil Liberties * Center for Civil Liberties (CCL) er en organisasjon grunnlagt i 2007 i Kyiv med mål om å styrke menneskerettigheter og demokrati i Ukraina. * Organisasjonen vil styrke det ukrainske sivilsamfunnet og presse myndighetene til å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati. * For å utvikle Ukraina til en rettsstat, har Center for Civil Liberties aktivt tatt til orde for at Ukraina blir tilknyttet Den internasjonale straffedomstolen. * Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har Center for Civil Liberties engasjert seg i forsøk på å identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen. * I samarbeid med internasjonale partnere spiller senteret en foregangsrolle med tanke på å stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser. Kilde: Nobelkomiteen Vis mer

Info Fakta om Memorial Organisasjonen er en av mottakerne av Nobels fredspris. * Menneskerettighetsorgniasasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av menneskerettighetsaktivister i den tidligere Sovjetunionen, som ville forhindre at kommunistregimets undertrykkelse ble glemt. * Fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina var blant grunnleggerne. * Etter Sovjetunionens sammenbrudd utviklet Memorial seg til å bli den største menneskerettighetsorganisasjonen i Russland. * Memorial er blitt trakassert av myndighetene og stemplet som «utenlandsk agent». * I 2021 bestemte russiske myndigheter at Memorial skulle oppløses. * Stengningen trådte i kraft de neste månedene, men menneskene bak Merorial godtok ikke dette. I en kommentar til tvvangsoppløsnignen uttalte styreleder Jan Ratsjinskij at «ingen planlegger å gi opp». Vis mer