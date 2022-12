BRYLLUPSBOOM: John Lewis og Stuart Gaffney giftet seg i 2015, etter at Høyesterett vedtok at alle stater måtte anerkjenne likekjønnet ekteskap. Nå skulle vedtaket muligens endres, men et nytt lovforslag betyr at det ikke blir nye rettsrunder.

Nå blir dette lovfestet

Retten til å gifte seg med en av samme kjønn ble foreslått fjernet av en amerikansk høyesterettsdommer. Da satte Demokratene i gang en hastebehandling – som overrasker USA.

I juni opphevet amerikansk Høyesterett en kjennelse fra 1973, den såkalte «Roe v, Wade»-saken.

Det sjokkerte kvinnerettsforkjempere verden over, ved at det fjernet den føderale retten til selvbestemt abort. Samtidig kastet det landet ut i et kaos der hver enkelt stat kan avgjøre om abort er lov eller ikke.

Ekteskap mellom to av samme kjønn burde også avgjøres på delstatsnivå, mente høyesterettsdommer Clarence Thomas, i en uttalelse knyttet til kjennelsen.

Det ville i så fall bety en strøm av nye rettsrunder på delstatsnivå i USA.

STØTTESPILLER: President Joe Biden.

I 2015 bestemte nemlig Høyesterett at ekteskap mellom to av samme kjønn skulle ha føderal beskyttelse. Det betydde at slike ekteskap må anerkjennes i hver delstat.

Men som abortsaken fra i sommer viste, så kan Høyesterett snu opp ned på tidligere beslutninger.

Det fryktet Det demokratiske partiet at ville skje også med retten til likekjønnet ekteskap, og satte i gang en hastebehandling av en ny lov som vedtas torsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Demokratene har ønsket nasjonal lovgiving som slår fast at alle lovlig inngåtte ekteskap skal anerkjennes i alle delstater, «uavhengig av kjønn, rase, etnisitet eller nasjonalitet».

Den nye loven slår dermed fast noe som heller ikke har vært lovfestet på nasjonalt nivå i USA: Ekteskap mellom to av ulik rase er nå beskyttet av føderal lov.

BRYLLUP I ALABAMA: Yashinari Effinger kysser kona Adrian Thomas i et bryllup i Baptistkirken i Alabama i 2015.

Det republikanske partiet har i utgangspunktet ikke ønsket en slik nasjonal lov for retten til likekjønnet ekteskap.

En rekke religiøse lobbygrupper har også vært imot.

Men i en overraskende gjennomgang i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, fikk Demokratene støtte av 47 republikanere.

Dermed gikk saken til Senatet. Der ble det flere måneder med debatt, som førte til at tolv republikanske senatorer ga sin støtte til lovforslaget.

Nå går saken tilbake til Representantenes hus, men der har den allerede fått støtte.

President Joe Biden har allerede sagt at han raskt og med stolthet vil undertegne den nye loven.

SKEIV SENATOR: Tammy Baldwin kjempet for den nye loven.

Senator og Demokrat fra Wisconsin, Tammy Baldwin, den eneste åpne skeive senatoren, var en av forkjemperne som overtalte sine republikanske kolleger.

Hun hyllet dem som gjennom de siste tiårene har inngått likekjønnet ekteskap, til tross for mye motstand.

«Ved å leve som dere virkelig er, så har dere endret hjertene til dem rundt dere», skrev hun på Twitter.

Det var fortsatt et flertall av republikanere som stemte imot lovforslaget, og gruppen Heritage Foundation kom med en krass uttalelse mot vedtaket.

Men amerikanske eksperter er overrasket over at flere konservative, religiøse grupper, som blant annet den mormonske kirken, har gitt loven sin velsignelse.

PS: To av tre amerikanere støtter retten til likekjønnet ekteskap, viser meningsmålinger.