DMZ: En av klodens mest bevoktede områder.

Koreagrensen: Unikt dyreliv i «ingenmannslandet»

Grensen mellom de to landene er en av verdens mest bevæpnede. 70 år med isolasjon har imidlertid ført til et yrende dyreliv her.

Den demilitariserte sonen Den demilitariserte sonenEn demilitarisert sone er et område som partene har avtalt (skriftlig eller muntlig) å demilitarisere og holde kampfrie. (DMZ) mellom Nord- og Sør Korea er 248 kilometer lang, om lag fire kilometer bred og perret med gjerder og landminer.

Sonen har hatt minimalt med menneskelig aktivitet siden Koreakrigens våpenhvileavtale i 1953.

VAKKER NATUR: Hantan elven renner gjennom DMZ.

Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo forklarer at DMZ er det vi kaller en «involuntary park».

– Det er et område som nesten ikke er berørt av mennesker av en politisk eller annen grunn.

– Det skal ikke mer til enn at mennesker holder labbene unna, så eksploderer dyrelivet i et område, sier han.

Bøckman forteller om spennenede dyr i området:

– DMZ huser det meste av bestanden av amurleopard, og det finnes sibirsk tiger der.

Begge er blant de mest utrydningstruede kattedyrene i verden.

1 / 5 GORAL: Bildet er av en langhalegoral, som er fanget av et kamera med selvutløsning, i et område med miner. JAPANTRANE: Globalt regnet man med at det i 2009 fantes mellon 2000 og 2650 japantraner i vill tilstand. KRAGEBJØRN: En langhåret bjørn med blåsvart pels, særlig på sidene av halsen, skuldrene og nakken. Bildet er er av en bjørnunge, som tyder på at kragebjørnen formerer seg i DMZ. EREMIAS ARGUS: DMZ utgjør et stabilt habitat for denne øglen. MOSKUSHJORT: Fra gammelt av har det vært drevet jakt på moskushjort for å få tak i det verdifulle sekretet, moskus, som benyttes i parfymeindustrien. Flere av artene er regnet som sårbare i dag. forrige neste fullskjerm GORAL: Bildet er av en langhalegoral, som er fanget av et kamera med selvutløsning, i et område med miner.

Denne uken la Google for første gang ut «Street View»-bilder av DMZ, som gir folk muligheten til å ta en virtuell omvisning av sonen gjennom deres gatevisningsfunksjon.

Bildene er en del av et større prosjekt, gjort i samarbeid med flere koreanske institusjoner for å markere 70-årsjubileet for Koreakrigens våpenhvile.

Her kan man blant annet se krigsherjede bygninger og forsvarsbunkere, men gir også et sjeldent innblikk i sonens natur, flora og fauna.

Oter som er observert langs elven som renner gjennom de to landene.

Isolasjonen ved DMZ har ført til et nytt økosystem som ikke finnes rundt byene, skriver Google i et digitalt billedgalleri, der man kan se de ulike dyrene som bor i sonen.

Mer enn 6100 arter trives i DMZ, alt fra reptiler, pattedyr og fugler til planter.

38 prosent av Koreas utrydningstruede arter har også denne grensen som sitt hjem, ifølge Google.

FLORA: Blomsten Heloniopsis tubiflora lunte

Mange av bildene er fanget av overvåkningskameraer som er installert av Sør-Koreas National Institute of Ecology.

DMZ: Området er en såkalt «involuntary park».

«Involuntary parks»

Bøckman forklarer at vi har flere eksempler på «involuntary parks» rundt om i verden:

– Chernobyl er kanskje det mest kjente området, hvor det er et enormt dyreliv.

– Det er også et område ved White Sands i USA, hvor det har vært produsert kjemiske våpen og hvor det ikke bor mennesker da grunnvannet er forgiftet, sier han.

ZOOLOG: Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo

Bøckman sier vi også har tilløp til dette i Norge:

– I noen av Forsvarets gamle skytefelt er det ueksploderte granater, så vanlig folk har ikke adgang, med et fantastisk naturmangfold som resultat.

– Militæret er en versting når det gjelder naturvern, men det fører også med seg noen positive effekter, sier han.