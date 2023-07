HETEBØLGER: Denne uken har hetebølgen ankommet Italia etter en vår med mye nedbør og flom. Her fra Napoli mandag.

Hetebølgen i Europa: − Vi er bekymret

Italia rammes hardt av hetebølgen i Europa. De nærmer seg nå ny varmerekord.

Kortversjonen Hetebølgen som har rammet Europa kan føre til en ny varmerekord i Italia.

Hetebølgen kommer etter en vår med mye nedbør og flom i landet.

Røde Kors Italia anbefaler folk å være forsiktige, spesielt med de eldre og barn. Det er også anbefalt å holde kroppen hydrert, unngå koffein og alkohol.

Varmerekorden i Europa ble registrert på Sicilia – den er på 48.8 grader.

Hetebølgen har også rammet andre europeiske land som Frankrike, Tyskland, Spania, og Polen. I Spania er det varslet temperaturer opp til 44 grader.

På grunn av hetebølgene og klimaendringer, vil man flere steder i Sør-Europa også oppleve tordenstormer på grunn av heten. Vis mer

Den nåværende rekorden er på 48.8 grader.

Denne uken har hetebølgen kommet til Italia etter en vår med mye nedbør. I mai opplevde Italia den verste flommen på 100 år.

– Vi vet det blir temperaturer over 40 grader og 45 grader, sier Luca Mercall ved Italias meteorologiske byrå til The Guardian.

Den uvanlige hetebølgen skyldes en antisyklon som har truffet et høytrykksområde i Italia. På Sicilia og Sardinia er det spådd oppimot 47–48 grader.

VARMT: Det er kø for å fylle vann på Piazza della Rotonda i Roma tirsdag. I dag er det meldt over 40 grader i Italias hovedstad.

Sicilia i Italia har den sittende rekorden. Det ble satt ny europeisk varmerekord i byen Florida på Sicilia, 11. august 2021.

– Det er absolutt mulig med ny varmerekord i Sør-Europa nå, sier klimaforsker og direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik.

Statsmeteorolog Dina Stabell ved Meteorologisk institutt understreker at det er veldig varmt i Europa nå.

Når hun ser på prognosene i Italia, ser hun at det er meldt rundt 42 grader på Catania på Sicilia i dagene fremover.

– Man kan ikke se bort ifra at det blir enda litt varmere enn det er varslet, sier hun.

34 GRADER: EN mann soler seg ved Donau-elven i Beograd, Serbia.

Røde Kors – bekymret

Hetebølgen har også truffet Frankrike, Tyskland, Spania og Polen. Spania er inne i sin andre hetebølge for sommeren. Her er det varslet temperaturer opptil 44 grader.

Røde Kors har allerede forberedt seg på å møte ekstremheten rundt Middelhavet.

– Våre søsterforeninger i Middelhavet jobber mye med å ta vare på de eldre når det inntreffer, sier hun.

Klimaendringene de siste årene har ført til flere dødelige hetebølger og store lidelser over hele verden. Ferske tall viser at 61.000 mennesker kan ha dødd av hetebølger i Europa i 2022, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi er bekymret over at klimaendringene fører til høyere temperaturer og flere hetebølger over hele verden – og på steder der det ikke før var vanlig at det var varmt, sier klimaforsker Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors Norge.

Røde Kors Italia har blant annet oppfordret folk til å være ekstra forsiktige og skåne sårbare, som eldre og barn, for de høye temperaturer.

– Vi anbefaler også folk å holde deg hydrert. Styr unna koffein og alkohol, og vær oppmerksom på heteslag-signaler, som oppkast, tørr hud og svimmelhet, sier Røde Kors til The Guardian.

Hårsaker sier Røde Kors også har et stort fokus på heteberedskap her hjemme.

– Her i Norge jobber vi med å bygge egen kunnskap for fremtiden, legger hun til.

– Hetebølgene kan ha ulike temperaturer

Dina Stabell ved Meteorologisk institutt forteller at hetebølger defineres ulikt fra land til land. Derfor kan det være hetebølge i både Polen og Spania, selv om temperaturene er ulike.

I Norge kan man erklære en hetebølge etter fem sammenhengende dager med maksimumstemperatur på 27 grader eller mer.

– En hetebølge handler om at temperaturene i et land er høyere enn normalt over en periode.

Det finnes ikke noen standardisert definisjon av begrepet hetebølge som brukes felles av alle land.

Ifølge statsmeteorologen er det også en del steder i Sør-Europa som nå vil oppleve torden.– Det er ikke så uvanlig at det kan komme ettermiddagsbyger når det er så varmt som det er meldt, sier Stabell.