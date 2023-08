FIKK LØFTE OM INVITASJON: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) ble tatt imot som hedersgjest av Jens Stoltenberg på Natos toppmøte i Vilnius i juli. Der fikk han Nato-landenes løfte om en fremtidig invitasjon til medlemskap.

Ekspert om Ukraina-utspill: − Kan være et nytt signal

Kyiv reagerte kraftig på uttalelsen fra Nato-stabssjef Stian Jenssen, om å avgi territorium fra Ukraina til Russland i bytte med Nato-medlemskap.

Kortversjonen Natos stabssjef, Stian Jenssen, sa under en paneldebatt at Ukraina kunne vurdere å avgi territorium til Russland i bytte mot medlemskap i Nato.

Uttalelsen har skapt sterke reaksjoner, spesielt i Kyiv, hvor den ble beskrevet som «helt uakseptabel» av Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet.

Seniorforsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, tror Jenssens offentlige uttalelse kan være et signal om at Nato utforsker nye strategier for å finne en løsning på konflikten mellom Russland og Ukraina. Vis mer

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) forstår at uttalelsen skapte reaksjoner:

– At man diskuterer denne type ting i kulissene er opplagt, men når en høytstående embetsmann fra Nato kommer med den type uttalelser i offentligheten: Det kan være et nytt signal, at man må tenke i andre baner enn det man til nå har gjort, sier Godzimirski til VG.

Det var under en paneldebatt tirsdag formiddag at stabssjefen for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel uttalte:

– Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur, sa Stian Jenssen, som er Stoltenbergs nærmeste medarbeider i Nato.

DEBATTEN: I Arendal diskuterte Natos stabssjef Stian Jenssen veien videre for Ukraina og et fremtidig Nato-medlemskap, med Nupi-forsker Karsten Friis, til venstre, og professor Janne Matlary Haaland.

Han presiserte at «det må være opp til Ukraina å avgjøre når og på hvilke vilkår de ønsker å forhandle». Likevel ble ikke uttalelsen tatt godt imot av ukrainske myndigheter.

«Uttalelser om at Ukraina kan bli medlem av Nato i bytte med å oppgi noen av Ukrainas territorier, er totalt uakseptable», skrev Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet på sin Facebook-side.

NUPI-forsker Godzimirski merket seg også uttalelsen fra Stian Jenssen.

– Jeg har snakket mye med Jenssen, både i åpne og lukkede forsamlinger. Det er en mann som veier sine ord. Det er helt opplagt at flere tenker denne type tanker, for man prøver å finne veier ut av denne krigen, sier Godzimirski:

– Er det i det hele tatt mulig å oppnå de målene Ukraina ønsker, og til hvilken kostnad for dem og for Vesten?

Han sier at uttalelsen har skapt reaksjoner i Ukraina, men også Russland.

– I Moskva fryder de seg litt. For det var ikke hvem som helst som sa dette.

Godzimirski tror også at uttalelsen skapte reaksjoner, fordi krigen ikke bare foregår på bakken og i luften, men også i forhold til kommunikasjon og strategi.

– Når en embetsmann fra Nato kommer og lufter denne type ideer, kan det tolkes som at Nato begynner å tenke i de baner, sier Godzimirski:

– Tror du det var en planlagt kommentar?

– Jeg vet ikke om det var en naturlig del av samtalen, og jeg kjenner heller ikke konteksten sitatet falt i. Det kan være planlagt, eller han kan ha tenkt at dette er et norsk arrangement, og da kunne han senke guarden litt.

NUPI-FORSKER: Jakub M. Godzimirski

Da VG spurte Stian Jenssen om det er Natos syn at Ukraina må avgi landområder for å oppnå fred med Russland og et fremtidig medlemskap i Nato, viste Jenssen til at diskusjonen om mulig status etter krigen allerede er i gang – og at spørsmål om å avgi territorium til Russland er reist av andre.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, svarte Jenssen.

