Tidligere Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin (t.h) på en av Prigozjin sine fabrikker i 2010.

Putin kondolerer til Prigozjins familie

President Vladimir Putin sender sine kondolanser til Jevgenij Prigozjins familie, etter flystyrten onsdag kveld.

Torsdag uttaler Vladimir Putin at han sender sine kondolanser til Jevgenij Prigozjin og hans familie, melder nyhetsbyrået Reuters.

Wagner-toppen døde onsdag i en flystyrt nord for Mosvka. Dødsfallet har blitt bekreftet av Wagner-gruppen.

Flystyrten skal etterforskers av russiske myndigheter. Putin uttaler at de vil «vente og se» hva etterforskerne viser, og at det «vil ta tid».

Putin sier at han har kjent Prigozjin siden 1990-tallet og omtaler han som «en talentfull forretningsmann».

Prigozjin var kjent som «Putins kokk», og ble i sin tid styrtrik ved å få lukrative cateringavtaler med Kreml. Han grunnla Wagner-gruppen i 2014 sammen med Utkin, da Putin invaderte den ukrainske Krim-halvøya.

Wagner-toppen sto på FBIs «wanted»-liste, og er blant annet anklaget for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Men det er først etter Russlands invasjon av Ukraina at Prigozjin for alvor har blitt et kjent navn for sin rolle i krigen.

Britiske militæranalytikere tror imidlertid at flystyrten kan være straffen for å ha dolket Putin i ryggen.

24. juni – natten da Wagner-styrkene forlot Ukraina med kurs for Moskva – skjøt de ned flere russiske helikoptre og drepte minst 13 russiske piloter.

Noen timer før det mulige attentatet onsdag fikk general Sergej Surovikin sparken. Han ledet de russiske luft- og romstyrkene, men var også nært knyttet til Wagner-gruppen.