«Nazisympatisør», logistikksjef og livvakter – disse døde i flystyrten

Flere høyt rangerte personer i Wagner-gruppen skal ha vært om bord i privatflyet som styrtet onsdag kveld.

Kortversjonen Ledere som ble bekreftet omkommet i en flystyrt onsdag er Jevgenij Prigozjin, sjef for Wagner, hans "høyre hånd" Dmitrij Utkin og Prigozjins sikkerhetssjef Valery Tsjekalov. Totalt døde ti personer i ulykken. Dmitrij Utkin, bedre kjent som «Wagner», blir ofte beskrevet som en av gruppens grunnleggere.

Flere antatte medlemmer av Wagner-gruppen var også på passasjerlisten. Vis mer

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og hans «høyre hånd» Dmitrij Utkin døde onsdag da et privatfly styrtet nord for Moskva.

I tillegg sier russiske myndigheter at sikkerhetssjefen til Prigozjin, Valery Tsjekalov, skal ha vært om bord, skriver BBC.

Totalt var det ti personer som mistet livet under flystyrten.

Angivelig grunnlegger

Dmitrij Utkin har ofte blitt beskrevet som en av grunnleggerne av Wagner-gruppen og leiesoldatenes øverste militære sjef. Dette har derimot aldri blitt bekreftet.

Tidligere var han leder for en spesialenhet under GRU , GRU , GRU, som siden har skiftet navn til GU, er den militære etterretningsorganisasjonen i Russland. fram til 2013.

Utkins kallenavn var «Wagner», etter Hitlers favorittkomponist Richard Wagner, skriver Guardian. Ifølge samme avis omtaler gravenettstedet Ballingcat Utkin som en «nazisympatisør».

SJEFER: Mens Jevgenij Prigozjin (t.h.) er betraktet som grunnlegger og sjef for Wagner-gruppen, er det Dmitrij Utkin (t.v.) som har vært militær sjef for det private militærselskapet.

Han skal ha vært meget fascinert av det «tredje riket», og bilder viser at han hadde flere nazi-tatoveringer – blant annet en svastika, en nazi ørn og SS SSForkortelse for Schutzstaffel. Paramilitær fløy av det tyske nazistiske partiet NSDAP. Opprettet i 1925 som en væpnet tropp som skulle være livvakt for Adolf Hitler. -lyn.

Utkin har tidligere tjenestegjort i det russiske militæret, og skal ha vært i blant annet Syria. Utkin har sjeldent blitt sett i offentligheten, og ble sist sett i en video i juli.

Styrte imperiet

Også Valerij Tsjekalov (47) er antatt død etter flystyrten, ifølge BBC. Han sto oppført på passasjerlisten.

Tsjekalov var en mangeårig Prigozjin-alliert. Han skal ha styrt forretningsimperiet til Wagner-sjefen, blant annet cateringselskapet som leverte mat til skoler og militæret i Russland.

Han var også ansvarlig for å administrere leiesoldater, sikre våpen og drive olje-, gass- og mineralvirksomheten i Syria og Afrika.

Tsjekalov ble i slutten av juli underlagt sanksjoner av USA for å ha «handlet for eller på vegne av Prigozjin» og for å ha tilrettelagt for sendinger av ammunisjon til Russland.

MINNES: I Moskva vises bilder Dmitrij Utkin og Jevgenij Prigozjin.

Ifølge russisk uavhengig media skal Tsjekalov også ha styrt Prigozjin sin reiseplan. Det gjorde han til en av få personer som visste hvor Prigozjin befant seg.

Bellingcat-journalisten Christo Grozev omtaler også Tsjekalov som Wagners «høyt fryktede» sikkerhetssjef. Blant annet skal han ha overvåket, trakassert og angrepet journalister som etterforsket Wagner-gruppen.

Soldatene

Jevgenij Makarjan var soldat i Wagner-gruppen. Jack Margolin, ekspert på paramilitære organisasjoner, skriver på Twitter/X at Makarjan har vært tilknyttet Wagner-gruppen siden 2016.

Han gikk ifølge Margolin under dekknavnet «Makarych», og skal ha tjenestegjort i Den sentralafrikanske republikk, samt i Libya hvor han skal ha blitt skadd.

Den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta Europe sier imidlertid at Makarjan var en tidligere politimann som ble skadet i kamp for Wagner-gruppen i Syria i 2017.

I KREML: Dette bildet har gått sin gang på nettet siden 2016. Det viser Utkin (t.h.) sammen med andre Wagner-offiserer og Vladimir Putin. Siden har han ikke blitt avbildet offentlig.

Flere andre menn på passasjerlista antas også å være Wagner-soldater: Sergej Propustin og Alexander Totmin. Både Propustin, Totmin og Makarjan navngis i en proukrainsk database som påståtte Wagner-soldater.

Propustin skal ifølge Dossier ha blitt rekruttert av Prigozjin som personlig livvakt – og at soldatene kan ha reist med flyet som Wagner-toppenes sikkerhetspersonell, skriver BBC.

Den siste personen på passasjerlisten, Nikolai Matuseev, er ikke å finne i databasen, men er trolig en del av Wagner-gruppens angrepsstyrke, melder Al Jazeera.

Mannskapet

Besetningen på flyet besto av tre personer: Flykaptein Aleksei Levshin, annenpilot Rustan Karimov og flyvertinnen Kristina Raspopova.

Sistnevnte var den eneste kvinnen om bord i flyet.

29 år gamle Karimov var nylig ansatt som pilot, mens pilotkapteinen Levsjhin var gift tobarnsfar med lang erfaring i luftfarten, ifølge Sky news.

Det er uklart hvorvidt mannskapet var direkte ansatt av Wagner, av et av hans selskap eller et uavhengig firma.

Etterforskes

Russiske myndigheter har varslet etterforskning av hendelsen. President Vladimir Putin uttalte torsdag at det «vil ta tid».

Ifølge Al Jazeera fokuserer etterforskerne på tre ting: Identifisering av ofrene, luftaktivitet rundt flyet og hvem som hadde tilgang til flyet før det tok av.

De leter også etter de svarte boksene for å etablere hva som skjedd.

En av teoriene er at flyet ble skutt ned av en bakke-til-luft missil. Ifølge Pentagon er det ikke noen informasjon som indikerer dette.

Tidligere torsdag meldte New York Times at det ifølge amerikanske myndigheter er mer sannsynlig at det var en eksplosjon som forårsaket flystyrten.