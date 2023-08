ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Seilbåt-dramaet i Atlanterhavet: − Utrolig glad for å være i live

Mannen som er siktet for drapsforsøk, hevder han handlet i nødverge. – En grunnløs påstand, mener fornærmedes bistandsadvokat.

Nøyaktig hva som skjedde på den norske seilbåten utenfor kysten av Sør-Amerika i Atlanterhavet 27. juli i år, er fremdeles et mysterium.

Én nordmann ble reddet av båten, hardt skadet, etter en omfattende redningsaksjon. En annen nordmann er siktet for drapsforsøk.

Mannen som er siktet i saken befinner seg fremdeles i seilbåten, ifølge Dagbladet, som har snakket med den trinidadske kystvakten. Båten skal befinne seg utenfor Trinidad og Tobago.

Kripos, som etterforsker saken, har uttalt at de vet hvor siktede befinner seg, men ikke ønsker å uttale seg om det.

Den siktede mannen nekter straffskyld – og hevder han handlet i nødverge.

– Utrolig glad for å være i live

Nils Christian Nordhus representerer mannen som er fornærmet i saken. At siktede skal ha handlet i nødverge, mener klienten hans er «en helt grunnløs påstand», forteller advokaten.

– I dialog med Kripos har han bedt om bevissikring i form av blant annet vitneavhør og digitale bevis, sier bistandsadvokaten til VG onsdag kveld.

Han ønsker ikke utdype hva slags bevis dette dreier seg om.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus.

– Han ble evakuert og reddet fra seilbåten under dramatiske omstendigheter, og siden da har han kjempet for å komme seg hjem til Norge, sier Nordhus.

Mannen ble først fraktet til sykehus i Fransk Guyana, deretter fløyet hjem til Norge hvor han ble innlagt på sykehus.

En vaktleder ved redningstjenesten i Fransk Guyana har tidligere fortalt VG at mannen var rundt 800 kilometer fra land da han varslet ved hjelp av en satellitt-telefon. Det tok nesten 24 timer før han var trygt fremme på sykehus.

Info Fransk Guyana Fransk Guyana er en tidligere fransk koloni der det bor rundt 300.000 innbyggere. I dag regnes det som en integrert del av den franske republikk. Innbyggerne har egne representanter i den franske nasjonalforsamlingen. Vis mer

– Han er bare utrolig glad for å være i live, og veldig takknemlig for de helt kritiske hjelperne som bidro til å berge hans liv, sier Nordhus.

– Uten dem, ville han ikke vært i live i dag. Det er han helt overbevist om.

– Hvor skadet er han?

– Det ønsker jeg av hensyn til etterforskningen og hans personvern ikke å gå noe nærmere inn på, men jeg konstaterer at han har hatt mange dagers opphold ved sykehus.

– Klarer ikke mer

Dagbladet har intervjuet en kamerat som snakket med mannen under hendelsen og publisert et lydklipp fra samtalen.

– Jeg klarer ikke mer, jeg besvimer snart. Hør nå, sier den fornærmede til kameraten i opptaket.

Nordhus ønsker ikke gå i detaljer av hendelsesforløpet, av hensyn til etterforskningen.

– Men det min klient har fått opplyst fra Kripos, er at Kripos har gitt ham status som fornærmet i straffesak, og at en navngitt norsk borger er siktet for å forsøke å drepe ham, sier advokaten.

– Etterforskningen overlater han til Kripos, men han tenker at dette er en helt riktig utvikling i saken, legger han til.

Kjent for norsk politi

Begge mennene er kjent for norsk politi fra før.

Mannen som nå er siktet og etterlyst, har to ganger tidligere blitt dømt for narkotikakriminalitet.

På begynnelsen av 90-tallet ble han dømt til åtte års fengsel for å ha innført over 60 kilo hasj fra Tyskland til Norge over flere år.

Deretter ble han på starten av 2000-tallet dømt for narkotikakriminalitet som også involverte en seilbåt.

