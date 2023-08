Fire scenarioer: Slik kan Ukraina-krigen ta slutt

– Ukraina er ikke klare for å bytte territorium mot Nato-medlemskap på nåværende tidspunkt, sier forsker. Her er ekspertenes scenarioer for hvordan krigen kan ta slutt.

539 dager har gått siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Krigen pågår for fullt, men det har vært liten fremgang for både Russland og Ukraina.