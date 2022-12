Marzia (20) studerte til å bli farmasøyt, noe hun nå ikke får fortsette med.

Nektes utdanning: − Jeg føler meg ydmyket

Marzia (20) skulle bli farmasøyt. Taliban tok fra henne drømmen da de tirsdag kunngjorde at kvinner ikke lenger får ta høyere utdanning.

– Jeg er målløs. Jeg føler meg ydmyket og hjelpeløs, skriver 20 år gamle Marzia på tekstmelding til VG.

Tirsdag kom beskjeden hun fryktet.

Jenter og kvinner i Afghanistan nektes heretter å studere ved universiteter, opplyser Taliban-myndighetene i landet.

Forbudet gjelder alle studier ved alle landets universiteter, ifølge en kunngjøring fra utdanningsdepartementet tirsdag.

Marzia hadde tre måneder igjen på bachelorutdanningen hennes i Kabul før hun ville blitt ferdig utdannet.

– Dette var min rett, og utdanning var mitt liv. Det tok de fra meg, skriver hun.

Marzia er kritisk til hvordan Verden har reagert, og at ikke mer gjøres for afghanske kvinner.

– Verden, med all dens makt og penger, vil ikke og gjør ikke noe for afghanske jenter, skriver hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har gått sammen med utenriksministrene fra en rekke land om en felles fordømmelse av Talibans studienekt for kvinner, melder NTB.

– Vi fordømmer på det sterkeste Talibans nylige beslutning om å nekte kvinner tilgang til universiteter. Talibans undertrykkende regler mot afghanske jenter og kvinner er nådeløse og systemiske, sier Huitfeldt i en uttalelse på Twitter.

VG har tidligere i høst reist rundt i Afghanistan og lagd reportasjer på hvordan kvinner kjemper for retten til utdanning, og hvordan kvinnelige aktivister tar til gatene og blir banket opp.

Samtidig har Taliban et håp om å få mer hjelp fra vestlige myndigheter, deriblant Norge.

KABUL: Hovedstaden i Afghanistan hvor landets kvinner nå nektes høyere utdanning.

Talibans beskjed til Norge

Tidligere i høst kom Taliban med følgende oppfordring til norske myndigheter, via VG:

– Vi oppfordrer vestlige land, inkludert Norge, til å oppheve sanksjonene mot Afghanistan, og å frigjøre våre midler. Vi ønsker slutt på den kollektive avstraffelsen av afghanere, samtidig som vi jobber for å rehabilitere landet etter flere tiår med okkupasjon, sier talsperson Abdul Qahar Balkhi hos utenriksdepartementet i Taliban, til VG.

De afghanske valutareservene finnes blant annet i amerikanske banker. Norge har ingen rolle i å fryse eller frigi valutareserver uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG tidligere i høst.

– FN har vedtatt sanksjoner mot navngitte medlemmer av Taliban. Det er ikke aktuelt å lette på disse nå.

Huitfeldt sier at Taliban har nå påtatt seg ansvaret for den afghanske staten og det afghanske folket, og at de er bekymret for situasjonen. Utviklingen går feil vei, forteller hun.

– Når Norge og andre land ikke støtter de som sitter med makten direkte er det først og fremst fordi vi ikke ønsker å normalisere forholdet til et styre som ikke representerer folket og som ikke respekterer folkets grunnleggende rettigheter.

– Norge og andre land støtter det afghanske folket, men vi gjør det gjennom FN, Verdensbanken og organisasjoner. Ingenting går direkte til Taliban.

