GÅR AV: Storbritannias innenriksminister Suella Braverman, her den 18. oktober.

Storbritannias innenriksminister går av

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman går av. Det øker presset på statsminister Liz Truss.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Avgangen til Braverman bekreftes av departmentet og henne selv onsdag kveld, etter at flere medier meldte det først.

Braverman sier i en melding på Twitter at hun er bekymret for retningen regjeringen er på vei i, og at de har brutt løfter overfor velgerne:

Men Bravermans avgang skal derimot skyldes det hun selv kaller «en feil», da hun sendte et statsdokument fra sin personlige e-post, noe som var et regelbrudd.

– Som innenriksminister har jeg de høyeste forventninger til meg selv, og min avgang er det rette å gjøre. Regjeringens virksomhet avhenger av at folk tar ansvar for sine feil, skriver Braverman.

Ifølge The Guardian spekuleres det i om tidligere samferdselsminister Grant Shapps, som støttet Truss’ motstander Rishi Sunak i høstens valg, kommer til å erstatte Braverman.

Den 14. september gikk Kwasi Kwarteng av som finansminister - etter en mye omtalt U-sving om et planlagt skattelette. Braverman var en åpen kritiker av at Truss valgte å ikke gjennomføre det omstridte skattekuttet, skriver The Guardian.

Truss har vært i hardt vær etter at hun tok over som statsminister og Tory-leder. Flere av hennes egne partifeller antyder at hun bør skiftes ut.

Misnøyen har oppstått som følge av det omstridte budsjettforslaget Truss la frem i september med store skattekutt til de rikeste og næringslivet. Dette var Truss sin fanesak, men på grunn av uro i markedene måtte hun droppe kutt i toppskatt og selskapsskatt.