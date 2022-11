TAKKER NORGE: Utenriksminister Gabrielius Landsbergis fra Litauen er i Oslo med en spesiell takk til norske soldater som er på landets Nato-base.

Litauens utenriksminister i VG-intervju: Alle naboland i fare så lenge Putin har makten

Den raskeste veien til en slutt på krigen, er å gi Ukraina flere tunge våpen. Det sier Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis til VG. Han tror ikke det er mulig for vesten å reparere forholdet til Vladimir Putin.

Så lenge den nåværende ledelsen sitter i Kreml, vil alle Russlands naboland være i fare: Det gjelder Litauen, men også Norge, ifølge Landsbergis.

– Putins regime feilberegnet da han invaderte Ukraina. Han tok feil da han trodde at Ukraina ikke hadde motstandskraft og ville underlegge seg Russland. Jeg tror han kan feilberegne igjen. Det kan ramme Litauen, eller Norge, eller land som Moldova og Georgia, sier han.

Les også Huitfeldt om strøm-angrepene: Viser at Russland mislykkes militært Russlands bombing av strøm- og varmeforsyning i Ukraina er et tegn på at Russland taper krigen på bakken, ifølge…

Farlig nabo

– Vil det være mulig for vesten å gjenoppta normal kontakt med president Putin når krigen er over?

– Nei. Jeg har ingen tro på at det kan være mulig. Russland vil ikke få et normalt forhold til omverdenen uten en lang prosess hvor man erkjenner det som har skjedd i Ukraina. Nå etterforskes krigsforbrytelser, men i tillegg ønsker vi et tribunal som kan holde de som startet krigen ansvarlig, de som angrep, og de som iverksatte krigsforbrytelsene. Fram til det har skjedd, kommer man ikke videre. I mellomtiden har vi alle en farlig nabo, sier han.

Utenriksministeren fra Litauen tar imot VG i landets ambassade i Oslo. Han er i Norge for å snakke med sin kollega Anniken Huitfeldt.

Han skal også besøke de norske soldatene som trener til fremtidige opphold i Litauen. Fredag reiser han til Indre Troms.

– Jeg er også i Norge for å uttrykke min takk til de norske soldatene som er i Litauen og som hjelper oss med å avskrekke Russland fra å angripe oss. Det litauiske folk er dypt takknemlig, sier han.

Russiske soldater på grensene

Litauen var blant de første landene som ble forsterket med NATO-soldater på bakken, etter at Russland invaderte Krim i 2014. Norge har vært med hele veien med en hæravdeling, under tysk ledelse.

Fire dager etter at Russland angrep Ukraina, sa Litauens president Gitanas Nauseda til VG at «Ingen i Europa kan føle seg trygge».

– Vi har russiske soldater på våre grenser. Folk i Litauen har hatt høye skuldre mot Russland helt siden de gikk inn militært i Georgia i 2008, sier utenriksministeren nå.

PASSER LITAUEN: Norske soldater har vært stasjonert i Litauen siden 2017.

Brigade fra 2026

Nato-landene vedtok i sommer å forsterke disse basene. Tyskland stiller en hel brigade til disposisjon for Litauen, riktignok på rotasjon slik at de ikke trener å bo i Litauen permanent.

Grunnen til denne forsterkningen er åpenbar: Litauen har 700 kilometer grense mot Belarus, og en noe kortere grense mot den russiske enklaven Kaliningrad. Litauen har russiske soldater ved sine grenser.

– I 2026 skal alt denne brigaden trenger i Litauen være på plass, sier utenriksministeren.

– Jeg tror folk i Litauen vil føle seg sikrere når brigaden kommer og jeg tror den vil avskrekke alle planer fra den andre siden om å angripe. Da møter de ikke bare Litauen, men også Tyskland, Norge, USA, ja hele Nato, sier han.

Felles strømnett med Russland

Litauen var blant de første landene til å kutte helt ut importen av gass og olje fra Russland. Men landene er fortsatt forbundet med hverandre i form av et felles strømnett fra Sovjet-tiden.

– Vi jobber for å gjøre oss helt uavhengig av Russland som leverandør av energi. Det er etablert kraftkabler til Sverige og til Polen, og vi har siden 2014 en terminal for mottak av flytende naturgass, sier Landsbergis.

For fem år siden hadde Litauen passert Natos to-prosent mål med god margin. Landsbergis sier at i år vil hans regjering bruke om lag 2,5 prosent av BNP på forsvar. Til sammenligning bruker Norge nå rundt 1,6 prosent av BNP.

Tyngre. Våpen.

– Hva kan Nato-land som Norge og Litauen gjøre for å dempe Russlands aggresjon i Ukraina?

– Det er to ord: Tyngre våpen, svarer han.

Og forklarer:

– Vi stolte på at ukrainerne var i stand til å forsvare sitt land. Det var de. Senere lurte vi på om de kunne beherske avanserte teknologiske våpen. De kunne både beherske disse våpnene, og de kunne gjøre seg nytte av dem. Jeg har stor tillit til at de vil fortsette å forsvare seg. sier han.

– Jeg tror på dem når de sier at de har som ambisjon å holde sommerfest på det nå okkuperte Krim neste år, legger han til.

På Natos utenriksministermøte i Romanias hovedstad Bucuresti i neste uke, vil Landsbergis argumentere for nettopp dette: Å gi Ukraina enda flere og tyngre våpen. Og han har gått ut med støtte for å donere kampfly til Ukraina, noe som er svært omstridt internt i alliansen.

Himars

– Jeg kaller det Himars-effekten, sier han.

Himars er et langtrekkende artillerisystem med høy presisjon. Mange mener at dette våpenet har gjort en forskjell i krigen, etter at det ble tatt i bruk i sommer.

– Gi dem mer Himars, mer luftvern, gi dem stridsvogner og kampfly, ramser han opp.

Landsbergis er overbevist om at jo mer våpen vesten sender til Ukraina, desto raskere vil krigen være over:

– Vi er små land, men vi har en høy stemme. Internt i Nato skal vi fortsette å argumentere for dette. Ukraina må vinne, fordi vi ikke vet hvilket land som er det neste på listen i Moskva, sier han.