PRESIDENT: Vladimir Putin i et møte med soldatmødre på residensen Novo-Ogarjovo fredag.

Ekspert om mulig våpenhvile: − Putin bløffer for å vinne tid

Kreml antyder nå jevnlig at Vladimir Putin (70) vil tilbake til forhandlingsbordet – men ekspertene tror ikke den russiske presidenten mener alvor med noen fred.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier at Russland ikke lenger har noe mål om å styrte Ukrainas president. Volodymyr Zelenskyj (44) innrømmet nylig at han har fått «signaler» om at Putin vil i direkte samtaler med Ukraina.

– Ja, de vil nok ha våpenhvile - etter som krigen går så dårlig, er reaksjonen som VG får når vi snakker med krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki.

Den svenske Russland-eksperten og forfatteren Stig Fredrikson sier det slik:

– Jeg tror ikke Putin på alvor vil ha noen våpenhvile.

– Hvorfor?

– Han forsøker bare å bløffe for å vinne tid. Det er ikke alvorlig ment, sier Fredrikson til VG.

FYRER AV: Det russiske rakettsystemet Uragan blir brukt på dette bildet som er tatt i Donetsk-regionen. Bildet er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

– Forklar?

– Russerne trenger å befeste sine posisjoner, de trenger å vinne tid. De må grave seg ned før vinteren og styrke sine forsvarslinjer. De vet at Zelenskyj ikke vil være med på dette, sier Fredrikson.

Ilmari Käihkö minner om at også Zelenskyj har måttet gå tilbake på sine krav, som opprinnelig var at han ikke ville forhandle så lenge Putin satt ved makten.

– Dette kan være Russlands svar på det. Men jeg tror ikke det er superrealistisk, fastslår krigsforskeren.

HJEM: En buss med russiske krigsfanger på vei hjem etter å ha blitt byttet med ukrainske krigsfanger. Bildet er tatt på et ukjent sted i Russland og er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

Han tror heller at Russland forsøker å forlenge krigen.

– Det er åpenbart at de vil forhandle - men på hvems vilkår? Russerne har ikke tilbudt noe. Det er ingen tegn til at de vil gi opp de fire-fem områdene som er annektert fra Ukraina. En våpenhvile vil trolig være negativt for Ukraina, tror Käihkö.

– Krigen går fortsatt dårlig for Russland, og russerne ser på hele NATO-alliansen - ikke bare Ukraina - som sine motstandere nå, sier han til VG.

Reelle fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina er det ingen som tror på. Jørgen Meedom Staun ved det danske Forsvarsakademiet melder dette til VG:

– Jeg tror ikke noe på at partene er parate til reelle fredsforhandlinger. Putin kan ikke leve med en fredsslutning der grensene kommer til å gå som de er nå. Han har etter annekteringen av Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson satt seg selv i en situasjon der han minimum er nødt til å få disse områdene, eller i hvert fall nesten. Ellers vil kritikere kunne hevde, at han ikke er rede til at forsvare «russisk» territorium.

– Nytt invasjonsforsøk

– En fredsslutning vil derfor bare kunne være en våpenhvile, som vil bli fulgt av et nytt invasjonsforsøk når russerne har bygget opp styrkene sine igjen, tror Staun.

– Hva med Ukraina?

– Ukraina har hatt fremgang på slagmarket, og Zelenskyj vil vanskelig kunne forsvare at han ikke sørger for at i det minste å befri de områdene som var under ukrainsk kontroll innen re-invasjonen den 24. februar. Men kanskje vil den ukrainske regjering, og befolkning, være villige til at akseptere en fredsslutning langs grensene fra 24. februar - selv om jeg tror det vil kreve en sikkerhetsgaranti fra USA og NATO, skriver Jørgen Meedom Staun i en melding til VG.

President Volodymyr Zelenskyj besøker et ødelagt boligområde utenfor Kyiv fredag.

Russland-ekspert Stig Fredrikson mener at Putin rygger og rygger i denne krigen:

– Han har gitt etter på det ene punktet etter det andre. Det skjer når han møter motstand. Men han later som om ingenting har hendt. Putin annekterte de fire områdene i Ukraina og lovte at han aldri skulle gi dem opp. Men de måtte trekke seg tilbake fra Kherson.

– Hva sier den russiske opinionen om dette?

– Putin er så heldig at han ikke trenger å bry seg om folkemeningen!

President Zelenskyj sa fredag til Financial Times at Krim må tilbake til Ukraina - uansett hvilken måte det skjer på. Putin-talsmann Peskov reagerte slik på den uttalelsen:

– Det betyr at Ukraina ikke har noe ønske om å løse konflikten på en ikke-militær måte.