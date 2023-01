TRAPPER OPP: Israelske sikkerhetstjenester er på stedet etter skyteepisoden i gamlebyen i Jerusalem..

To skadet i skyting i Jerusalem – 13-åring mistenkt

Dagen etter det dødelige angrepet nær en synagoge i Jerusalem, meldes det om skyting igjen. Gjerningspersonen er 13 år, ifølge israelsk politi.

Israelsk redningspersonell sier en mann åpnet ild mot personer i et område i Øst-Jerusalem, ifølge nyhetsbyråene AP og Reuters.

To menn på 23 og 47 år skal ha blitt såret i skyteepisoden. De to skal være far og sønn, ifølge Jerusalem Post. Tilstanden skal være moderat til alvorlig.

Ifølge politiet var det en 13 år gammel palestiner som sto bak. Gutten skal ha blitt skadet i hendelsen og politiet har kontroll på ham.

Israelsk politi kaller skytingen et «terrorangrep», ifølge Reuters. Politiet sier gutten ble skutt av to sivile med lovlige våpen og behandles i en ambulanse, iføgle Jerusalem Post.

RYKKER UT: Sikkerhets- og ambulansepersonell er på stedet lørdag.

Stemningen er anspent etter at syv personer fredag ble drept og flere såret etter en skyteepisode nær en synagoge i Øst-Jerusalem. Det var det dødeligste angrepet i byen siden 2008. Også gjerningsmannen ble drept.

42 personer er pågrepet av israelsk politi i forbindelse med fredagens skyteepisode.

Ingen har påtatt seg ansvaret for skytingen, men de militante palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad hyller angrepet. Også bevegelsen Hizbollah har uttrykt støtte til angrepet.

Israels forsvar (IDF) varslet lørdag at de styrker den militære tilstedeværelsen på den okkuperte Vestbredden som følge av angrepet.

– Denne endeløse voldsspiralen må ta slutt, tryglet FN fredag.

Torsdag ble ni palestinere drept da israelske sikkerhetsstyrker stormet Jenin. Det ble den blodigste dagen på Vestbredden på tyve år.