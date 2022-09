REAGERER KRAFTIG: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Von der Leyen lover kraftig reaksjon for innblanding i europeisk energiinfrastruktur

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyens sier at tilsiktet innblanding i europeisk infrastruktur for energi vil føre til en sterkest mulig reaksjon.

Von der Leyen sier tirsdag kveld at enhver villet forstyrrelse med det aktive europeiske energinettet er uakseptabelt, skriver hun på Twitter.

– Det er nå utrolig viktig å etterforske Nord Stream-hendelsene og få klarhet i hva som har skjedd, sier hun.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av tre lekkasjer på Nord Stream 1 og 2, som flere land, deriblant skandinaviske land, har sagt trolig skyldes sabotasje.

Gass strømmer nå ut i Østersjøen i både dansk og svensk farvann.

STRØMMER UT: Den største gasslekkasjen fra Nord Stream skaper forstyrrelser i overflaten i en sirkel som er rundt en kilometer i diameter.

Spiegel: CIA advarte i sommer

USA advarte tyske myndigheter om at gassledningen Nord Stream kunne være et mål for et mulig angrep allerede for flere uker siden, ifølge den store tyske avisen Der Spiegels kilder.

Det kom altså en henvendelse fra CIA til Tyskland allerede i sommer, ifølge flere anonyme kilder.

Ifølge Spiegels opplysninger er det antatt av tyske myndigheter at det er et målrettet angrep mot Nord Stream 1 og 2.

Tyske myndigheter har ikke ønsket å kommentere saken overfor Spiegel.

Info Fakta om Nord Stream * Nord Stream 1 og 2 er navnet på to gassrørledninger som går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen. * Nord Stream 1 består av to rørledninger som åpnet i 2011 og 2012. Den er over 120 mil lang og går fra Vyborg nordvest i Russland til Greifswald nordøst i Tyskland, der den kobles på en tysk oljerørledning. * Rørledningen var da den ble bygd, verdens lengste undersjøiske rørledning. * Nord Stream 2 er to oljerørledninger som går parallelt med Nord Stream 1. Den ble bygd mellom 2018 og 2021 for å doble kapasiteten på russisk gasseksport til Europa. * Utbyggingene har møtt sterk motstand i land i Øst-Europa og i USA, som har fryktet at rørledningene kom til å øke Russlands innflytelse i Europa. * Tyskland innstilte godkjenningen av Nord Stream 2 den 22. februar i år som følge av Russlands anerkjennelse av de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. To dager senere invaderte Russland Ukraina. Dette førte til at Nord Stream 2 gikk konkurs. * 27. september ble det meldt om et uvanlig trykkfall både i Nord Stream 1 og 2. Det ble deretter fastslått lekkasjer i begge oljerørledningene utenfor den danske øya Bornholm. Vis mer

Tilsvarer 100 kilo dynamitt

Det begynte å lekke gass fra rørledningen natt til mandag etter at et trykkfall ble observert.

Lekkasjene har oppstått på både den eldre Nord Stream 1-ledningen og den nye Nord Stream 2-ledningen. Til sammen lekker det fra tre av fire ledninger både i svensk og dansk farvann i Østersjøen. Minst ett av hullene skal være store.

De skadede ledningene ligger på 70–80 meters dybde.

Flere analyser tilsier at det må være snakk om to eksplosjoner som har skapt hullene. Men det er foreløpig ikke påvist eller bekreftet.

Lekkasjen kan ikke skyldes uhell som jordskjelv, skred eller at et anker har truffet det, ifølge analyser fra både svenske og danske myndigheter, samt forskere i begge land.

– Det er vår vurdering at lekkasjene ikke er forårsaket av uhell, men av eksplosjoner, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

– Vi har kommet fram til at det trolig er snakk om en bevisst handling. Altså trolig sabotasje, sier svenskenes statsminister Magdalena Andersson.

– De som har greie på dette, legger stor sannsynlighet i at det må være en villet handling, og derfor kan du også kalle det en sabotasje, sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Den siste og kraftigste eksplosjonen skal ha tilsvart over 100 kilo med dynamitt, ifølge seismolog Björn Lund ved det svenske nasjonale seismikk-nettverket (SNSN). Eksplosjonene inntraff i vannet, ikke i berggrunnen under sjøen, ifølge Lund.

Økt beredskap i Norge

Beredskapen ved norske olje- og gassanlegg er skjerpet som følge av lekkasjene. Norge har nå blitt en mye viktigere leverandør for olje og gass til Europa, og det har dermed aldri vært større grunn til å ramme norsk gassleveranse.

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til NRK.

Støre vil ikke slå fast at det er Russland som står bak, men viser til at gass har blitt langt viktigere som følge av krigen i Ukraina. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak. Høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har også pekt på at det kan være Russland som vil strupe forsyningen uten å si det.

Det er så langt ikke fremlagt dokumentasjon av noe slag som fastslår årsaken eller hvem som eventuelt kan stå bak.

Russland har så langt ikke kommentert anklagene om at de skal stå bak. De har selv pekt på at sabotasje kan være årsaken.

Den største lekkasjen har ført til forstyrrelser i vannoverflaten i en sirkel som er rundt en kilometer i diameter.

Må slippe ut all gassen

Utslippene kan ta rundt en uke å få stoppet, ifølge danske myndigheter. Ifølge svenske myndighetskilder kan det ta en til to uker, skriver Aftonbladet. Av sikkerhetsgrunner kan ledningene undersøkes først når all gassen er sluppet ut i Østersjøen.

Utslippene utgjør likevel liten fare for folkehelsen, viser målinger fra Bornholm. Det påvirker trolig foreløpig miljø og klima i spesielt stor grad.

Det er opprettet sikkerhetssone rundt utslippene både for skipsfart og luftfart.