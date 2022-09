MOSKVA ONSDAG: To menn går forbi et banner der det står at «oppgaven vil bli gjennomført» - med henvisning til krigen i Ukraina.

Enveisbilletter ut av Russland utsolgt

En russisk nettside har laget en oppskrift over hvordan menn kan komme seg ut av landet - og dermed unngå mobilisering. Flybilletter ut av Russland er utsolgt til flere destinasjoner som russere ikke trenger visum til.

Publisert: Nå nettopp

Enveisbilletter ut av Russland selges ut raskt onsdag etter Russlands president Vladimir Putins annonsering av en delvis militær mobilisering i landet. Det handler om 300.000 reservesoldater - i hvert fall i første omgang.

Den russiske jernbanen melder onsdag at de selger billetter til alle som ønsker det, også menn i stridende alder, melder Mediazona.

Det er Reuters som skriver om flybillettene. De har sett på tall fra Aviasales, som er Russlands største søkemotor for flyreiser.

Data fra Google Trends viser en skarp økning i søk for Aviasales.

Direktefly fra Moskva til Istanbul i Tyrkia og Jerevan i Armenia, som begge er destinasjoner russere ikke trenger visum til, var utsolgt onsdag, ifølge data fra Aviasales.

Dyre billetter

Noen ruter med mellomlandinger, som Moskva til Tbilisi, var også utilgjengelig. Flybilletter fra Moskva til Dubai hadde en prislapp på 300.000 rubler, rundt 50.000 norske kroner, som ifølge Reuters er fem ganger gjennomsnittslønnen.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov ønsket ikke å svare på spørsmål fra reportere om hvorvidt Russlands grenser vil bli stengt for å forhindre at folk rømmer fra mobiliseringen. Det har det siste døgnet gått en rekke rykter på sosiale medier om at det vil skje.

Han kunne heller ikke svare på om han selv, som en del av presidentadministrasjonen, er blant dem som slipper å bli mobilisert som soldat. Det er allerede klart at politikere både i Dumaen og Føderasjonsrådet, de to kamrene i parlamentet, er unntatt fra mobiliseringen.

Oppskrift

Den uavhengige russiske nettsiden Holod har delt en oversikt over hvordan russere kommer seg ut av landet for å unngå å bli vervet til tjeneste.

Der kommer det blant annet fram at det er bare tre land som russere kan dra til uten såkalt «utenlandspass». Det gjelder Armenia, Kasakhstan og Kirgisija.

Russerne kan dra til en rekke land med utenlandspass - og uten å trenge visum. Det mest interessante for de fleste er Georgia, der de kan oppholde seg et helt år uten å trenge visum. I Armenia kan de oppholde seg et halvt år.

– Du må vurdere risikoen din og ta en beslutning på egen hånd om du vil forlate landet, advarer Holod, tross sin svært detaljrike beskrivelse av hvordan det kan gjøres. De advarer også mot at russere den siste tiden har hatt problemer på grensen til Georgia.

– Ekstreme grep

Samtidig fremkommer det at google-søket «hvordan brekke armen?» har økt kraftig i Russland siden Putin kom med sin tale onsdag morgen.

– Det har gitt spekulasjoner om at noen russere er villige til å ta ekstreme grep for å unngå å kjempe i Ukraina, skriver Newsweek onsdag.