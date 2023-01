FIKK IKKE SOM ØNSKET: Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov, her på møtet i Ramstein fredag, må fortsatt vente på de tyske stridsvognene.

Forsvarsministeren: Taus om stridsvogn-feide

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at han opplever entydig og sterk vilje til å stå ved Ukraina og støtte dem så lenge som det trengs. Men han vil ikke kommentere den Nato-interne striden om å sende de mest moderne stridsvognene.

De 50 landene som møttes i på dem amerikanske basen i Ramstein fredag, kom ikke med noen beslutning om å sende det som president Volodymyr Zelenskyj mest av alt ønsker seg nå: Leopard 2 stridsvogner til å ta tilbake territorium som Russland har okkupert.

Den norske forsvarsministeren ønsker ikke å dele det norske synet på denne feiden – hvor Polen er klar til å sende stridsvogner uten tysk tillatelse - og hvor den tyske regjeringen sier at det må være allierte enighet før de eventuelt gir grønt lys.

– I diskusjonen om tungt materiell tl Ukraina vil jeg vise til at Norge allerede har gitt mye tyngre materiell i flere runder, som rakett-artilleri og luftvern. Og vi forbereder nye donasjoner som jeg vil komme tilbake til, sier Gram i telefonen til VG fra Ramstein fredag ettermiddag.

Les også Møtet som kan endre krigen: Nato splittet om våpen-støtte Ukraina stiller harde krav om at Nato-landene må sende stridsvogner. Tyskland sier fortsatt nei, men Polen truer med…

– Hva er Norges syn på å sende Leopard stridsvogner til Ukraina?

– Den debatten er kjent gjennom media. Jeg har ikke noe å legge til, og ønsker ikke via media å føre en diskusjon om det. Jeg er opptatt av at Norge skal bidra som best vi kan, sier Gram.

– Kan du redegjøre for hva som er argumentene, for og imot?

– Jeg vil ikke gå inn på vurderinger som andre land gjør, sier han.

MENER NORGE BIDRAR TUNGT: Bjørn Arild Gram - her fra det forrige Ramstein–møtet i september i fjor - vil ikke kommentere stridsvogn-debatten.

Den norske forsvarsministeren sier at det fortsatt er en entydig og sterk vilje til å stå ved Ukraina.

– Min opplevelse er at det varsles stadig mer donasjoner til Ukraina, av mer og stadig tyngre materiell. Bakgrunnen er krigens uvikling, hvordan den russiske aggresjonen har forsterket seg, og at ingenting tuder på at Russland viker fra sine opprinnelige mål, men fortsetter terrorbombingen, sier han.

Avventer enighet

Den ferske tyske forsvarsministeren Boris Pistorius – som har sin andre dag på jobb fredag – sier at de er klare til å sende stridsvogner så snart en avtale er på plass mellom de allierte, men kunne ikke svare på når den beslutningen blir tatt.

– Alle fordeler og ulemper må veies nøye, sa Pistorius under møtet mellom forsvarsministere fra 50 land på Ramstein-basen i Tyskland.

Han la til at spørsmålet var diskutert, men uten noen avgjørelse mellom landene i den USA-ledede støttegruppen.

Les også Møtet som kan endre krigen: Nato splittet om våpen-støtte Ukraina stiller harde krav om at Nato-landene må sende stridsvogner. Tyskland sier fortsatt nei, men Polen truer med…

Press på Tyskland

Flere allierte presser på Tyskland for at landet skal levere moderne stridsvogner til Ukraina. Dette står også øverst på ukrainernes ønskeliste. Finland, Litauen og Polen er blant landene som har den tyske stridsvognen Leopard 2 i sine forsvar, og som er villig til å sende disse til Ukraina.

Men videre eksport av krigsmateriell krever samtykke fra opprinnelseslandet Tyskland.

Rydder eksplosiver

Norge vil stille med instruktører til et flernasjonalt bidrag for å lære bort eksplosivrydding til ukrainske soldater. Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding etter kontaktmøtet i den USA-ledere støttegruppen for Ukraina fredag.

Gram opplyser at Norge skal bidra til et islandsk initiativ for å bygge opp den ukrainske kapasiteten til å rydde eksplosiver. Treningen er et samarbeid mellom de nordiske landene, og skal gjennomføres i Litauen.

Ifølge den norske forsvarsministeren jobber regjeringen «fortløpende med nye donasjoner og bidrag til Ukraina».