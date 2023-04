PUTIN-PORTRETTER: VG har samlet Putin-portretter fra de siste årene.

Kreml: − Putin har ingen dobbeltgjenger

Ryktene har florert siden krigen startet. Nå går Kreml ut og sier at president Vladimir Putin (70) ikke har dobbeltgjengere.

Talsmannen Dmitrij Peskov benekter ryktene under en kunnskapskonferanse og blir sitert av Interfax, formidlet gjennom det uavhengige mediet Meduza.

– Du har sikkert hørt at Putin har mange dobbeltgjengere som jobber i stedet for ham mens han er i bunkeren. Det er enda en løgn.

Ryktene om at Vladimir Putin går jevnlig på sosiale medier, der bilder sammenlignes ned til minste detalj for å finne ut om det er den «ekte» Putin som er avbildet.

Det har også vært mye snakk om Putins sviktende helse de siste årene. Dette blir benektet av Dmitrij Peskov:

– Du ser hva slags president vi har. Han er megaaktiv. Vi kan nesten ikke holde følge med ham, vi som jobber sammen med ham.

– Helsen hans kan du bare ønske deg selv. Han satt selvfølgelig aldri i noen bunkers. Dette er også en løgn, og du ser det, alt er åpenbart.

Det uavhengige russiske medier Novaja Gazeta Europe publiserte den 23. april en artikkel der den kjente journalisten Julia Latynina skrev at Putin kan ha en dobbeltgjenger. Hun omtalte også en bunker der presidenten skulle tilbringe mye tid.

RYKTER: Bilder fra Kreml fra Putins besøk i Kherson-regionen den 17. april. Dette er blant bildene som blir diskutert på sosiale medier.

Stig Fredrikson, svensk forfatter og Russland-ekspert, kommenterer talsmannens uttalelser slik:

– Jeg tror ikke på opplysningene om at Putin har en dobbeltgjenger. Men vi må ha klart for oss at alle scener med Putin er regisserte og redigerte. På bildene ser vi statister som er kontrollerte og sjekket.

– Men ja, jeg tror det er Putin som er på bildene!

– Hva tenker du om at talsmannen nå likevel kommenterer dette?

– Det må bety at de ser det som besværlig at ryktene finnes - at han føler seg tvunget til å kommentere ryktene. Og Peskov gjør ingenting uten at det er godkjent av Putin. De føler nok at de må si noe, sier Fredrikson til VG.

– At Putin isolerer seg er en kjent sak siden pandemien. Det er ikke noe nytt. Han har oftest videomøter med sine medarbeidere og andre. Av besøkene på okkuperte områder, er det vanskelig å si hva som er ekte eller hva som kan være redigerte bilder. Men jeg tror uansett at det er Putin som er på bildene.

Vladimir Putin uttalte selv i 2020 at han ikke hadde dobbeltgjengere.