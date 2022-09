KRIGEN I UKRAINA

I krigen for Putin

I intervjuer med VG gir fire russiske soldater et sjeldent innblikk i hvordan og hvorfor de kriger mot Ukraina.

Derfor kriger de for Putin

I en liten by i fylket Donetsk ser Vladislav (25) ned på pulverisert betong og knust murstein.

Og en drept soldat som var hans venn.

Han tar tak i støvlene og løfter den livløse kroppen opp på en båre.

Vladislav kriger for Russland – og har nettopp vært med på å storme tettstedet Marjinka, som styres av ukrainerne.

Vennen døde i kampene som oppsto. Nå må de få ham ut, skal Vladislav senere fortelle til VG.

Han begynner å bære den drepte bort, sammen med en annen soldat.

Vladislav skrur på hjelmkameraet.

Sekunder senere skjer det:

Vladimir har tråkket på en mine. Foten er revet tvers av.

Det er 8. august. Livet hans er endret for alltid.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg døde nesten av alt blodet jeg mistet, skriver Vladislav til VG, som av sikkerhetsgrunner ønsker at vi kun bruker hans fornavn.

VG har stedverifisert videoen til byen Marjinka.

Vladislav ble fraktet med helikopter til Rostov-na-Donu og deretter med fly til Moskva, oppgir han.

På sykehuset møtte han mange andre skadde soldater, skriver han.

På et bilde i sosiale medier han er tagget i, ligger Vladislav på sykehussengen.

I innlegget ber en soldatorganisasjon om donasjoner til sigaretter, snacks og en protese:

Gjennom krigens syv måneder har svært få russiske soldater latt seg intervjue i internasjonal presse.

I denne reportasjen åpner flere seg opp.

VG har undersøkt påstandene deres og hvor bildene de har sendt, er tatt.

Noen av beskrivelsene og opplysningene er ikke mulig å ettergå, men ligner på andre skildringer og bildedokumentasjon som finnes om den russiske angrepskrigen.

Nå forteller Vladislav at han er ferdig med å krige:

– Jeg vil leve et fredfullt liv.

Han sender VG dette bildet:

Vladislav er sikker på at Russland vil vinne til slutt.

Våpen og skyttergraver har vært med ham i hele hans voksne liv, skriver han.

Han var 17 år gammel da han i 2014 sluttet seg til de russisk-støttede opprørerne i Donetsk by og startet å krige mot det ukrainske militæret.

De kjempet for en løsrivelse fra et Ukraina som ville ha tettere bånd til Vesten.

Utbryterne i Donetsk ønsket å knytte seg tettere til Russland.

Vladislav var 17 år da han startet å krige for de russisk-støttede opprørerne.

Opprørerne har hele tiden fått militær og økonomisk støtte fra Russland. Tusenvis er drept på begge sider av frontlinjen.

I Donetsk er de åtte årene blitt beskrevet som en selvstendig frigjøringskamp.

Hvorfor valgte Vladislav å krige?

– Fordi de har ødelagt mitt nabolag, svarer han kort.

I et intervju han ga i 2015, som VG har sett, bekreftes det at han startet å krige da han var ung.

Kampene har lagt deler av Donetsk by i ruiner, slik som her fra opprørskontrollerte Donetsk i 2016:

Etter at Russland offisielt ble med i krigen, har det virkelig dratt seg til.

– Hver dag kunne vi dø, forteller han om kampene.

Amerikanske myndigheter anslår at mellom 70.000 og 80.000 russiske soldater er drept eller skadet etter at de invaderte Ukraina.

9000 ukrainske soldater er drept, ifølge ukrainske myndigheter. Hvor mange som er blitt skadd, er ukjent. Men krigen påvirker hele landet.

12 millioner ukrainere er drevet på flukt fra hjemmene sine, ifølge tall fra FN.

De siste månedene har Russland også angrepet stadig flere sivile mål. Flere av hendelsene er blitt omtalt av menneskerettighetsorganisasjoner som mulige krigsforbrytelser.

– Russland dreper jo sivile?

– Russland redder bare folk, hevder Vladislav.

Familien hans bor fremdeles bor i Donetsk, forteller han.

– Hva tenker familien din om krigen?

– De er lei av den og venter bare på at den skal slutte.

«Ratmir» (25), kommandant

Hedret som «modig»

Onsdag varslet president Vladimir Putin delvis mobilisering i Russland – og at inntil 300.000 reservister vil bli kalt inn.

Vesten ser på det som en skummel eskalering.

Men den russiske kommandanten «Ratmir» (25) er glad for nyheten:

– Jeg tror dette vil løse noen av våre problemer.

Mangel på soldater har vært et av russernes største problem i krigen, mener «Ratmir».

– Endelig ser vi beslutningen som har vært utsatt altfor lenge, skriver han til VG.

25-åringen har vært en del av den russiske hæren i syv år, oppgir han.

Nå leder han en tropp på 170 russiske soldater.

«Ratmir» er opprinnelig fra en by nær Moskva. Av sikkerhetsgrunner ber han VG bruke bare kallenavnet hans. VG kjenner hans reelle identitet.

24. februar deltok «Ratmir» i troppene som rullet inn i Ukraina fra sør, forteller han.

– Det var kaldt fordi det var februar. Vi måtte ta med masse ekstra varme klær, våpen og ammunisjon, skriver han til VG.

Overvåkningsvideoer fra grensen mellom russisk-annekterte Krim-halvøya og Ukraina viste hvordan pansrede personellkjøretøy rullet inn over grensen:

– De to første månedene var som morsom galskap, sier 25-åringen.

Dette er hans første krig, oppgir han. Han deltok ikke Russlands krig i Syria. Men han har forberedt seg:

– Jeg har lest bøker om krig og sett filmer. I Ukraina har jeg ikke sett noe jeg ikke forventet å se.

Han sender VG et lydmelding for å beskrive kampene:

25-åringen er allerede blitt hedret i Russland.

Etter kamper i mai fikk han en utmerkelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Han drepte 20 ukrainske soldater, hevder departementet.

De ukrainske soldatene skal ha forberedt et angrep da 25-åringens soldater utførte et motangrep.

De var «modige og uselviske, samt hadde stor profesjonalitet», heter det i en uttalelse fra departementet som VG har sett.

Så sender han et bilde av seg selv der han viser frem to brukte britiskproduserte panservernmissiler av merket NLAW, som Storbritannia har donert til det Ukrainske militæret.

Nå er de blitt krigsbytte.

– En gave fra mine fantastiske ukrainske kollegaer, sier han tørt.

Etter syv måneder med kamper er de russiske soldatenes motivasjon blitt et problem.

– Våre soldater er godt motiverte, men majoriteten av de regulære styrkene er ikke det, oppgir 25-åringen.

Vanlige soldater er ikke blitt rotert siden 24. februar. Mange er slitne etter kampene, forteller han.

Han mener et av hovedproblemene er at frontlinjen er så lang, og Ukraina har så mange soldater å ta av.

– De bruker også NATO, og får finansiell og militær støtte, sier han.

Uten dette ville Ukraina aldri klart å kjempe så lenge, mener 25-åringen.

På spørsmål om hvem han mener er skyld i krigen, peker han på Vesten og USA.

Han mener krigen nå er en konsekvens av at USA forsøker å ta kontroll over det europeiske energimarkedet og dytte Russland ut i kulden.

– De fleste land som støtter sanksjonene mot Russland, er en satellitt av USA av deres utenrikspolitiske og militærpolitiske strategi.

Kommandanten er nå tilbake i Russland og hviler, før det han tror blir de virkelige store slagene, nemlig neste vår.

I mellomtiden tar han seg tid til å snakke med VGs reporter og sende et bilde fra kampene.

Dette bildet har VG stedverifisert til byen Mykilske, hvor det i flere måneder har vært hard krigføring:

Etter over 20 år ved makten i Russland har Putin strammet inn grepet på landet – og det offisielle narrativet.

Presidenten hevder at invasjonen var en nødvendighet på grunn av NATOs mulige utvidelse og at det var viktig å «denazifisere» Ukraina.

Dette narrativet blir gjentatt i timelange TV-sendinger hver eneste dag i Russland.

En undersøkelse omtalt i Washington Post viser at 75 prosent av russere er positive til krigen.

Ukraina, og verdenssamfunnet, insisterer på at det er Russland som ubegrunnet har gått til krig mot en selvstendig stat.

De siste årene er opposisjonspolitikere i Russland blitt fengslet og journalister drept. Folk som har demonstrert eller ytret seg kritisk mot krigen eller regimet, er blitt fengslet eller bøtelagt.

Også aviser som har drevet undersøkende og kritisk journalistikk, er blitt stengt ned.

I befolkningen er det nå få som tør å ytre seg kritisk.

Det skjer også hos det russiske forsvarsdepartementet, tror «Ratmir».

Krigen går mye saktere enn det de militære topplederne tror, mener han.

– Kort fortalt er det fordi noen er late og grådige. De rapporterer bare om suksess.

– Så de militære lederne formidler bare suksess oppover, men ikke om motgang?

– Jeg mener det. Men det er ikke bare blant de militære, det er også hos politikerne. Det er enklere for dem å fortelle om det som går bra, fremfor om feil som blir begått. Jeg tror de frykter de vil bli stilt til ansvar og kan få straff.

Alexander Vasin (24), kommandant

Slaget om Mariupol

– Jeg vil ikke kalle det en invasjon. Det er mer som en frigjøring.

Det skriver 24 år gamle Alexander Vasin til VG. Han er opprinnelig fra Donetsk og er kommandant for en gruppe soldater i området.

Kvelden før Russland skal invadere Ukraina, skriver Alexander på sin VKontakte-profil, den russiske varianten av Facebook:

«I dag er det 23. februar, og jeg vil gratulere alle mine soldatbrødre».

Det er bare timer før «frigjøringen» starter. Han avslutter oppdateringen slik:

«Kom igjen brødre, la oss jazze dem!»

Alexander og sine soldatkolleger.

Et av russernes første mål under i invasjonen var den strategisk viktige havnebyen Mariupol.

De angrep byen med artilleri, jagerfly og soldater.

Blant dem var soldaten Alexander.

– Kampene var tunge, de hadde gravd seg godt ned og var beskyttet av sivile, forteller han.

Angrepene var massive og dødelige. Byen ble beleiret.

Sivile innbyggere måtte koke skitten snø. Flere døde av sult, har FN uttalt.

Men soldaten Alexander har et annet perspektiv.

Han mener de kom byen og innbyggerne til unnsetning.

– Mange i Mariupol har ventet på oss i åtte år, hevder han.

– Jeg ønsker at Mariupol skal bli en del av Russland.

Han beskriver de ukrainske soldatene som nazister, i tråd med hva russiske myndigheter har kalt dem hele tiden.

At Ukraina faktisk er full av nazister, er tilbakevist flere ganger av internasjonalt anerkjente forskere.

Alexander deler et bilde av seg selv utenfor Mariupol, der han speider inn mot byen under angrep. VG har stedverifisert bildet:

– Jeg hadde slektninger som bodde der. Jeg var så bekymret for dem. Takk og lov så overlevde de, skriver Alexander.

Ukrainske myndigheter har anslått at 30 000 mennesker kan ha blitt drept som følge av den russiske invasjonen.

Et av de russiske angrepene i byen har Amnesty kalt en «klar krigsforbrytelse».

Hvor mange som ble drept i kampene om Mariupol, er fremdeles uvisst.

Men kirkegårdene danner et bilde:

– Det er kun med tiden at vi vil forstå omfanget av overgrepene, dødsfallene og ødeleggelsene, har Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, uttalt.

Majoriteten av dødsfallene er et resultat av russiske artilleriangrep, mener Bachelet.

– Jeg er sjokkert over den enorme ødeleggelsen, og de mange bruddene på menneskerettighetene.

20. mai overga de siste ukrainske soldatene seg. Hele Mariupol var da under russisk kontroll.

Alexander har delt dette bildet med VG, som vi har stedverifisert til sentrum av Mariupol:

Alexander synes det var vanskelig å se den ødelagte byen.

– Det var veldig trist, for mange hus ble skadet på grunn av at den ukrainske hæren laget stillinger i dem eller skjøt fra dem mot oss.

Da de entret byen, traff de sivilbefolkningen, som hadde gjemt seg i kjellere, oppgir han.

– Folk var også veldig takknemlige, selv om det var de som ikke var fornøyd med oss, men de var i et mindretall.

– Men den ukrainske hæren forsvarte jo byen som ble invadert av den russiske hæren. Tusenvis av sivile ble drept på grunn av russisk artilleri, oppgir FN. Hvis Russland ikke hadde invadert byen, ville ikke disse sivile blitt drept?

– Vel, den ukrainske hæren kan ha forsvart byen som et territorium. Men de beskyttet absolutt ikke menneskene der, svarer Alexander.

Han mener de ukrainske soldatene burde overgitt seg tidligere for å unngå den flere måneder lange beleiringen og bombardementet.

– Lokalbefolkningen forstår at den ukrainske hærens tilnærming til krigen var årsaken til mye av ødeleggelsen og dødsfallene. Og ingen medier formidler dette.

Vesten vil gi Russland all skyld, og gjøre den ukrainske hæren til en helgen, mener Alexander.

– Jeg kan ikke si at den russiske hæren har rett i alt eller er perfekt. Men alt i alt har den russiske hæren flere gode sider enn den ukrainske, skriver han.

Bildet er stedverifisert av VG til havnen i Mariupol.

I august ble Alexander skadet i et granatangrep og fraktet til et sykehus i Russland for behandling, forteller han.

Noen uker senere, i september, sjokkerte Ukraina verden med en storstilt motoffensiv i Kharkiv fylke hvor de tok tilbake over 6000 kvadratkilometer

Det falt ikke i god jord hos dem som kjemper for Russland.

– Det er trist for de fredfulle folkene som var der, skriver Alexander.

Han tror ukrainske styrker kommer til å undertrykke dem.

– Vi vil ta tilbake disse områdene, det er bare et spørsmål om tid. Men vi har kanskje ikke så mye tid til å redde disse menneskene som nå blir torturert. Dette er flaut, skriver han.

Det er nå dukket opp bevis på det motsatte, at det er russiske styrker som har torturert og drept sivilbefolkningen.

I byen Izium, som i seks måneder var okkupert av russiske styrker, er det funnet en massegrav med 440 mennesker.

Store overgrep på sivilbefolkningen ble også oppdaget da russiske styrker trakk seg ut fra nord-Ukraina, i Kyiv-regionen.

Dette dokumentere VGs reportere:

– Da jeg var i Butsja, fortalte alle menneskene der til meg at det var russiske soldater som torturerte dem. Drepte dem. Voldtok dem. Du tenker det ikke er sant?

– Jeg var ikke der selv, så det kan jeg ikke si noe om. Men min personlige mening er at det ikke stemmer. Den russiske hæren har gjennom hele historien behandlet sivilbefolkningen bra. Hvis dette har skjedd, er det heller unntaket enn regelen, fordi det er gode og dårlige folk overalt.

Alexander er gift og har to døtre.

Familien hans i Donetsk har nå flyttet til Russland, forteller han.

– Jeg ønsker at familien kan flytte hjem igjen til Donetsk og leve i fred, slik at min eldste datter kan sitte på skolebenken og min yngste datter kan gå i barnehagen.

I midten av september skriver Alexander til VG at han er på vei tilbake til frontlinjene etter sykehusoppholdet.

– Så lenge den trusselen vedvarer, vil jeg returnere til frontlinjen hver eneste dag. Uansett hvor mange ganger jeg skulle bli skadet.

– For Ukraina er dette bare et land som de vil ta tilbake. For oss er dette vårt hjem.

«Mesthok» (20), infanterisoldat

To dagers trening

En 20 år gammel russer med kallenavnet Mesthok befinner seg allerede i skyttergravene.

VG kjenner hans reelle identitet.

– Det var ubehagelig å forstå at mine kompiser døde her, mens jeg nøt det sivile livet, sier han til VG.

Etter at krigen brøt ut, valgte han å verve seg til hæren. Dermed forlot han sin kone hjemme i Russland.

– Jeg fikk to dagers trening i Krasnodar, sier han.

Han lærte å skyte med maskingeværet PKM, demontere det og montere det – og hva han skulle gjøre hvis våpenet kilet seg, oppgir han.

Han lærte også førstehjelp og å sette ut miner.

Etter den raske opplæringen var han i slutten av mars blitt en del av den regulære russiske hæren – og ble sendt til fronten.

VG har sett bilder av han fra ulike kilder som alle bekrefter at han kriger på fronten. Nå hjelper han artilleriet med å skyte mot ukrainerne, som infanterist, forteller han.

– Det er ikke vanskelig å tilpasse seg og forstå hvordan fienden opererer.

– Selv om jeg er 20, har jeg fått to hjernerystelser og blitt skutt. Det er vanlig, hevder han.

25-åring, soldat fra Donetsk

Tror USA vil ødelegge Russland

– Jeg kjemper for Russland. Og Russland vil seire.

Det skriver en 25 år gammel soldat fra Donetsk til VG. Han har kriget for de russiskstøttede opprørerne i åtte år.

VG kjenner hans reelle identitet, men han ønsker ikke å bli navngitt.

Da VGs reporter traff ham sist, vinteren 2015, var han på en frontlinjeposisjon i byen Debaltseve.

Der var det daglige kamper mot de ukrainske soldatene, og om nettene sov de i bunkre, mens rotter kravlet på trebjelkene over dem.

– Hvis Ukraina kommer hit, har vi ikke noe liv lenger. Russland kjemper for friheten til folket her, sier han med henvisning til opprørsstaten, den såkalte folkerepublikken Donetsk.

Et av områdene som nå er under kontroll av Russland, er fylket Luhansk.

Guvernøren der, som nå befinner seg i eksil i en ukrainskkontrollert by, har et intenst ønske om at fylket igjen skal havne under ukrainsk kontroll.

– Alle okkuperte områder i Luhansk vil bli frigjort, sier Serhij Hajdaj til VG.

– Vår motivasjon er klar, vi kjemper for vårt land. Hvilken motivasjon Russland har, er uklart, sier han.

Byen Sjtsjastja i Luhansk fylke i 2017, da byen var under ukrainsk kontroll.

– Krigen er ikke den samme som den engang var, fordi USA sponser Ukraina. USA ønsker virkelig å ødelegge Russland, forteller den 25 år gamle soldaten.

Han har også tankene klare om hva Ukraina bør gjøre:

– De burde endre regjering, etablere relasjoner med Russland, slik at vi kan leve i fred og harmoni, sier han.

Info Slik har VG jobbet: VGs journalist Kyrre Lien har tidligere som frilanser tilbrakt et halvt år i Donetsk, da byen ble styrt av de russiskstøttede opprørerne. Fra den tiden har han opprettet et bredt kildenettverk i området. Gjennom disse kontaktene har han kommet i kontakt med soldatene til denne reportasjen. Intervjuene er gjort via en meldingstjeneste, og VG har lagt ned mye arbeid i å ettergå opplysninger og verifisere bilder soldatene har gitt til VG. Alle har samtykket til å bli identifisert med bilde og navn/kallenavn, med unntak av en som kun ville bli identifisert med bilde. Vis mer

