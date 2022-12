KABINSJEKK: Lufthavnpersonell i beskyttelsesdrakter sjekker passasjerer ved ankomst i Ziamen i Kina.

USA innfører coronatiltak for Kina – FHI sier nei

Både USA og Italia innfører covid-testing for reisende fra Kina. Men den norske regjeringen frykter ikke importsmitte fra folkerepublikken.

– Vi kommer ikke til å anbefale for regjeringen at Norge innfører tiltak overfor reisende fra Kina, sier smitteverndirektør ved FHI Preben Aavitsland til VG.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt sier til VG at ingenting tyder på at importsmitte fra Kina utgjør en trussel for Norge.

7. desember opphevet Beijing brått og uventet de knallharde smitteverntiltakene som har preget tilværelsen for 1,4 milliarder kinesere i snart tre år.

Viruset raser allerede i befolkningen. Internasjonale helseeksperter frykter 1–2 millioner dødsfall i Kina, som følge av at det strenge covid-regimet er borte.

Men idet Kina åpner for å gi egne borgere utreisetillatelse, innfører flere land testing av reisende fra Kina og karantene for dem som tester positivt.

ANKOMST: En passasjer møter en flyplassansatt i beskyttelsesdrakt i Xiamen i Kina 20. desember.

En av to smittet

Milanos lufthavn Malpensa coronatestet passasjerer på to fly fra Beijing og Shanghai andre juledag. Nærmere en av to viste seg å være smittebærere.

Italias helseminister Orazio Schillaci kunngjorde onsdag at hurtigtester for alle passasjerer fra Kina – også de som er på gjennomreise – blir obligatorisk.

– Tiltaket er avgjørende for å garantere overvåkning og identifikasjon av alle varianter av viruset, for å beskytte den italienske befolkningen, sa Schillaci.

Italia var det første europeiske landet som fikk coronaviruset i februar 2020. Rapportene om landets overfylte sykehus sjokkerte hele verden.

Onsdag kveld norsk tid ble det klart at USA følger etter.

Fra 5. januar krever USA at alle reisende fra Kina kan fremvise en negativ covid-19-test tatt ikke tidligere enn to dager før avreise, melder CNN.

Kravet omfatter reisende som flyr direkte til USA fra Kina og passasjerer som reiser gjennom transittflyplasser i tredjeland, som Seoul, Toronto og Vancouver.

KARANTENE: Innkommende passasjerer på flyplassen i Guangzhou i Kina venter første juledag på å bli kjørt til karantenehoteller.

Flere krav

Flere land i Østen innfører covid-testing av reisende fra Kina:

Japan vil fra fredag teste alle passasjerer fra Kina – både fastboende og de som har besøkt landet siste uken. Ved positiv test venter syv dager karantene.

Taiwan starter med obligatorisk testing når tusener av besøkende fra fastlandet ventes til feiringen av kinesisk nyttår, som starter 22. januar.

India innfører PCR-test for passasjerer fra fem land, nemlig Kina, Japan, Sør-Korea, Hongkong og Thailand, opplyser helseminister Mansukh Mandaviya.

Malaysia har varslet sporings- og overvåkningstiltak, mens Filippinene vurderer å innføre testing av reisende fra Kina.

BESKYTTET: Passasjerer i beskyttelsesdrakter ledes til en flyavgang i Beijing 13. desember.

Kina: Under kontroll

En talsmann for Beijing Wang Wenbin sier ifølge South China Morning Post at livet vender tilbake til det normale og at Kinas pandemi-situasjon er «under kontroll».

TALSMANN: Wang Wenbin er talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

Kina har vaksinert over 90 prosent av befolkningen, men bare 58 prosent av de voksne og 42 prosent av alle over 80 år har fått oppfriskningsdoser, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået opplyser at Kina har utviklet ni covid-vaksiner, men ingen av dem er oppdatert for å håndtere den svært smittsomme omikron-varianten.

Kina rapporterer ikke lenger smittetilfeller og har innført en streng definisjon på hva som er et covid-dødsfall.

TESTER: En helsearbeider tester en mann for coronaviruset i Shanghai lille julaften.

– Ingen trussel

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt sier til VG at regjeringen har en strategi- og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien og er forberedt på flere scenarioer.

– Det er per i dag ingenting som tyder på at importsmitte fra Kina eller andre steder utgjør en trussel for Norge eller vil påvirke vår situasjon, sier Bjørkholt.

Han påpeker at Norge har en godt vaksinert befolkning og innen tiltak innenlands.

– Dersom det oppstår nye mutasjoner eller andre situasjoner av bekymring, vil Folkehelseinstituttet informere regjeringen om dette. Vi har de verktøy vi trenger i verktøykassen for å håndtere situasjonen dersom den oppstår.

LOBBY: Coronapasienter ligger i lobbyen på folkebospitalet i Chongqing i Kina 23. desember.

FHI anbefaler ikke tiltak

Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland påpeker at det allerede er hundretusener her i landet som smitte hver uke.

– Men få som blir alvorlig syke. Noen hundre ekstra smittede som ankommer fra utlandet, vil knapt påvirke den norske epidemien.

Aavitsland sier at Norge har lært av virusvariantene alfa, delta og omikron at slike varianter ikke lar seg stanse ved grensene.

– Det er snart et år siden alle innenlandske tiltak ble fjernet, og befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter vaksinasjon og smitte.

Han mener at situasjonen i Kina er et problem for Kina, men ikke for Norge.

SMITTET: En coronapasient venter på sykehuset i Tianjin i Kina onsdag.

– Vi vil bli smittet

– Vi har en helt annen befolkningsimmunitet enn i Kina, fordi de fleste voksne har vært vaksinert to til fire ganger og et sted mellom 70 og 90 prosent av befolkningen har vært smittet.

– Hva må til for at vi skal få en situasjon som i Kina?

– Da må det komme en fullstendig ny variant som ikke bryr seg om tidligere immunitet. Da snakker vi om egentlig om en annen pandemi.

FHI-direktøren minner om at dette er et virus de aller fleste av oss vil bli smittet med flere ganger de nærmeste årene.

– Hendelsene i Kina er derfor ikke avgjørende for om det oppstår nye varianter eller ikke. Akkurat det er derfor ikke noen stor bekymring.

– Få kommer fra Kina

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker overfor TV 2 at det for tiden er større smittespredning internt i Norge enn i mange andre land.

– Svært få reiser fra Kina til Norge sammenlignet med reiseaktiviteten mellom nordiske og europeiske land. Derfor har vi ikke vurdert spesielle tiltak overfor reisende fra Kina i den nåværende situasjonen, skriver Nakstad til TV 2.

– Møter liten motstand

Aavitsland sier at i Kina møter viruset nå liten motstand i en befolkning der så å si ingen har vært smittet før, og der få er godt vaksinert.

– Derfor er det ikke noe særlig press på viruset for å utvikle seg i en retning som omgår immunforsvaret. Viruset sprer seg godt nok som det er.

Aavitsland påpeker at i resten av verden støter viruset på befolkninger som i stor grad har vært smittet før og vaksinert flere ganger.

– Her vil virus som omgår denne blandingsimmuniteten, ha en fordel. Eventuelle nye, bekymringsvarianter vil derfor mer sannsynlig komme fra den vestlige verden, tror jeg.