PERU: 168 nye geoglyfer. Her er en generell oversikt over noen av funnene.

Over 150 geoglyfer funnet i Peru

Over 2000 år gamle geoglyfer har blitt oppdaget i og rundt Nazca-linjene, som omtales som et av «arkeologiens største mysterier».

Dette melder Nyhetsbyrået Reuters.

I over to år har peruanske og kinesiske forskere gjort undersøkelser ved sørkysten i Peru. Nå kan de melde om noen svært overraskende funn.

168 geoglyfer har blitt oppdaget i et område i Nazcaørkenen. Tegningene er over 2000 år gamle, og avbilder blant annet mennesker, katter, slanger, spekkhoggere, fugler og lamaer, skriver Reuters.

MENNESKELIKENDE: Forskerne har trukket hvite linjer over en rekke bilder for å illustrere funnene.

Noen av geoglyfene er å finne blant de allerede berømte Nazca-linjene, hvor det har blitt funnet hundretalls av geoglyfer tidligere.

Sjefsarkeolog for forskningsprogrammet ved Nazca-linjene, Jorge Olano, sier ifølge Reuters at de fleste nyoppdagede tegningene har en lengde på mellom to og seks meter.

Info Hva er geoglyfer? Geoglyfer er linjer i landskapet som danner figurer, og som kan observeres fra store høyder. Tegningene er oftest skapt i forhistorisk tid ved å fjerne jord og stein på bakken, i et matematisk nøyaktig mønster. Dette skriver Store norske leksikon. Vis mer

Et mysterium

Hva som i sin tid var hensikten bak utgravingene, forblir et mysterium.

– På grunn av mengden, naturen, størrelsen og kontinuiteten er disse linjene blant arkeologiens største mysterier. Geoglyfene avbilder levende vesener, planter og fantasi-vesener, i tillegg til flere kilometer lange geometrisk figurer, skriver Unesco.

Reuters skriver at de 168 geoglyfene kan gi ny informasjon, som kan kaste lys over dette mysteriet som har forundret forskere i flere tiår.

Forskning.no skriver at folk på reise fant linjene allerede på 1500-tallet, men at de trodde strekene var rester etter gamle veier. Det skal først ha vært på 1900-tallet at forskere oppdaget at linjene vise figurer.

Området sørøst for Lima, hvor Nazca-linjene er å finne, er ifølge Unesco 450 kvadratkilometer stort.

OVER 10 METER: Også dyrelignende tegninger var å finne blant de nyoppdagede geoglyfene.

– Står i fare

Universitetet i Yamagata, som står bak den siste forskningen, har samarbeidet med Perus regjering for å beskytte området hvor Nazca-linjene befinner seg. Dette på grunn av økende trusler fra by- og økonomisk utvikling, skriver Reuters.

– Noen geoglyfer står i fare for å bli ødelagt på grunn av utvidelser av gruvedrift, sier professor Masato Sakai til Reuters.

National Geographic har tidligere skrevet at Nazca-linjene består av 300 geometriske figurer og 70 dyr- og plantetegninger. Reuters melder at det siden 2004 har blitt funnet 190 geoglyfer.

De nye funnene er imidlertid mindre enn de som har blitt gjort tidligere, forteller professor Sakai til Reuters. Disse kan sees fra bakkenivå, mens man vanligvis må opp i høyden for å se geoglyfer.

– Vi har kanskje bare registrert fem prosent av det som er der, sa arkeolog Jaime Castillo til The Guardian i 2020.

Ifølge TV-kanalen TRT World mener forskere at geoglyfene ble laget av Nazca-folket.

PERU: I ørkenen i kan man se en katteliknende geoglyf som måler 37 meter fra halen til hodet. Bildet er tatt i 2020. Et flyfoto over Nazca-linjene sør i Peru. Bildet er tatt i 2004.

