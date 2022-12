KJENDIS: Det antas at dyret befinner seg på land for å ta en pust i bakken.

Hvalrossen Thor på rundreise i Europa

En hvalross har lagt nyttårsfeiringen sin til Yorkshire, til stor begeistring for skuelystne naboer.

De siste månedene har en hvalross dukket opp ved flere havner i Nordsjøen og Atlanterhavet. Nå feirer den nyttårsaften i Scarborough i England.

Hvalrossen, som har fått navnet Thor, dukket opp i kystbyen i Yorkshire fredag kveld, og har allerede tiltrukket seg stor oppmerksomhet.

Store folkemengder har samlet seg bak en politisperre for å få et blikk av byens nye kjendis, skriver The Scarborough News.

– Det er første gang jeg noen gang har sett en. Den er enorm, sier Richard Coulson til BBC.

– Du får respekt for naturen når du ser noe av den størrelsen. Støttennene er større enn armen min.

POPULÆR: Store folkemengder har samlet seg for å få et blikk av dyret nyttårsaften. Eksperter advarer mot å komme for nær hvalrossen.

Pause på ferden

Det antas at dyret befinner seg på land for å ta en pust i bakken. Frivillige fra Scarborough Sea Life Centre overvåker situasjonen, i tilfelle hvalrossen blir forstyrret.

Flere organisasjoner har advart publikum mot å komme for nær dyret. Beboere har også uttrykt bekryming for at Thor vil bli skremt av nyttårsfyrverkeriet i byen, skriver lokalavisen.

Thor ble også sett på sørkysten av England tidligere i desember, ved Calshot i nærheten av Isle of Wight.

Organisasjonen British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) fortalte da ifølge BBC at hvalrossen dukket opp på morgenkvisten den 11. desember, før den svømte av gårde igjen på ettermiddagen.

Thor er trolig den første hvalrossen som noen gang har besøkt Yorkshire. Den velkjente hvalrossen Freya ble imidlertid sett i England før hun dukket opp i Norge.

Freya ble hele Norges yndling i sommer, da hun pløyde seg gjennom Oslofjorden og levde late dager i havner og på båter. Til slutt ble det besluttet at hvalrossen måtte avlives, grunnet de mange farlige situasjonene.

PÅ TUR: Dette bildet ble tatt 18. november i Normandie. Det er ikke bekreftet om dette er Thor, eller en annen hvalross.

Først sett i Nederland

Freyas kjendiskollega Thor ble først observert i Nederland i begynnelsen av november, og skal ha reist videre langs den franske kystlinjen de siste ukene, skriver Sky News.

Eksperter har foreløpig ikke fastslått kjønnet på hvalrossen. Det er altså uklart om navnet Thor er passende, eller om den burde søke om å få bytte navn til Thora.

Lokalavisen Scarborough News omtaler dog Thor som en hann.

I november ble en hvalross observert på nordkysten i Frankrike, i byen Dieppe. En representant for de statlige maritime tjenestene i Normandie og Seine ba på Twitter folk om å respektere det ville dyret.

Det er ikke bekreftet hvorvidt denne hvalrossen er den samme som nå befinner seg i England.