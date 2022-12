Kong Charles under juletalen som ble vist på juledagen.

Kong Charles snakket om savnet av moren i juletalen

Britenes kong Charles uttrykte medfølelse med alle som sliter med å få endene til å møtes i sin juletale. Han snakket også om tapet av dronning Elizabeth.

NTB

Charles holdt i år sin første juletale som konge etter at dronning Elizabeth gikk bort tidligere i år. I talen snakket den 70 år gamle kongen om det å miste noen.

– Julen er en særlig gripende tid for alle oss som har mistet noen som sto oss nær. Vi føler deres fravær og minnes dem i hver tradisjon vi holder kjær, sier Charles.

I den forhåndsinnspilte talen tok han også opp problemene mange briter har for tiden. Charles uttrykte medfølelse med alle som sliter med å få endene til å møtes og sa at det er en tid preget av angst og vanskeligheter.

I motsetning til sin mor, som ofte satt ved pulten sin da hun holdt juletalen, sto Charles ved siden av et juletre iført en mørkeblå dress. Talen ble spilt inn i St. George's Chapel.

Dronning Camilla og kong Charles på vei til julegudstjeneste.

Et lys av godhet

Charles sa at han i likhet med sin mor tror på folks evne til å berøre andre med godhet.

– Essensen og selve fundamentet i vårt samfunn kommer til syne i helsetjenesten, hos lærere og alle som jobber i de offentlige tjenestene som med sine egenskaper og innsats er selve hjertet i våre samfunn, sa Charles.

Den seks minutter lange talen ble avsluttet med en oppfordring om å beholde det evige lyset Charles sier var det viktigste i dronning Elizabeths tro på Gud og folket.

– Så uansett hva din tro er, og om du har noen i det hele tatt, er det i dette livgivende lyset og i den sanne ydmykhet som ligger i vår innsats for andre, at jeg tror du kan finne håp for framtiden, sa kongen.

Ingen Harry

I forbindelse med talen ble det vist bilder av kongelige på oppdrag. Prins Harry og hans kone Meghan var ikke med, ei heller prins Andrew, som ble fratatt sine titler etter Jeffrey Epstein-skandalen.

Andrew var imidlertid med broren da kong Charles og flere i kongefamilien gikk til julegudstjeneste søndag morgen.