GREI AVSTAND: Diktatoren Kim Jong-Un med den russiske forsvarsministeren og hans følge på den andre siden av bordet. Kim har foreløpig ikke et like langt bord som Russlands president Vladimir Putin. Bildet er sendt ut av Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA, og ikke verifisert av frie medier.

Sjojgu på diktator-besøk

Russlands forsvarsminister fikk «æren» av å være første besøk fra utlandet siden pandemien for Nord-Koreas diktator.

Møtet skjer like før 70 års markeringen for avslutningen av Korea-krigen i 1953.

Det lukkede landets statskontrollerte nyhetsbyrå KCNA melder at diktator Kim fikk et signert brev fra Russlands president Putin, og at Sjojgu og Kim hadde en “vennlig prat”.

På forhånd var det spekulert i om Sjojgu dro på frierferd til Nord-Korea for å hente mer militærstøtte fra landet.

Sjojgu møtte også Nord-Koreas forsvarsminister Kang Sun-Nam, og russeren skal ha skrytt av at Nord-Koreas militær er verdens sterkeste, skriver Reuters.

Opplysningene stemmer også fra diktaturets nyhetsbyrå, frie medier hadde selvsagt ikke adgang til å rapportere fra dette møtet.

GODE VENNER: Kim Jong-Un tar stolt i mot den russiske utenriksministeren. Bildet er sendt ut av Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA, og ikke verifisert av frie medier.

Den nordkoreanske forsvarsministeren uttalte i etterkant at landet støtter det de kaller «Russlands kamp for å beskytte suvereniteten og sikkerheten», som altså refererer til angrepskrigen mot nabolandet Ukraina.

Han er også sitert på at Russland og Nord-Korea vil øke samarbeidet mot det «gangsteraktige» hegemoniet til USA.

Temaer på møtet var «regional og internasjonal sikkerhet» melder Vestlige nyhetsbyråer som siterer KCNA. Sjojgu var også med på en utstilling som viste frem nye våpen og utstyr.

Satellittbilder viser at Nord-Korea planlegger en stor militærparade i forbindelse med 70 års markeringen torsdag.

Der er det ventet at Kim vil vise frem sine sterkeste våpen, som har kapasitetet til å angripe både «fienden» Sør-Korea og USA, skriver ABC.

Der er også Kina invitert, et annet land som har vennlige relasjoner til diktaturet.

Nord-Korea har det siste halvåret gjennomført en lang rekke missiloppskytinger, som har blitt fordømt av blant andre Japan, Sør-Korea og USA.

Amerikanerne har svart med sterkere tilstedeværelse i regionen, og understreket det gode forholdet til Japan og Sør-Korea.

VISTE FREM VÅPEN: Forsvarsminister Sjojgu fikk se nye våpen produsert av Nord-Korea.