FUNNET DØDE: Bridget Webster (31), Ashley Real (22), Kristin Smith (22) og Charity Perry (24).

Fire kvinner funnet døde: − Jeg håper virkelig dette er svaret

Mellom februar og mai ble fire kvinner funnet døde i skogsområder rundt Portland i Oregon.

Saken har vært omtalt som et mysterium i amerikanske medier, og politiet har vært tydelige på at de ikke tror det er en sammenheng mellom dødsfallene.

De fire kvinnene Kristin Smith (22), Charity Lynn Perry (24), Bridget Leann Webster (31) og Ashley Real (22) ble funnet døde mellom 19. februar og 7. mai i år.

Alle ble funnet i skogsområder i området rundt byen Portland i den amerikanske delstaten Oregon.

Nå har politiet snudd: Denne uken opplyste de at de mener dødsfallene likevel henger sammen, og at de har minst én person i kikkerten.

BLE MELDT SAVNET: Charity Lynn Perry ble funnet død i en park 24. april. Hun ble 24 år gammel. Moren forteller at smilet hennes kunne «lyse opp verden».

– Håper vi har ham

Politiet har ikke sagt noe om hvordan de fire kvinnene døde, eller hvorfor de mener den aktuelle mannen har noe med saken å gjøre. Han er foreløpig ikke siktet for noe.

– Jeg håper virkelig dette er svaret. Jeg vet ikke, jeg tror fortsatt jeg er i sjokk etter alt sammen, men jeg håper bare at vi har ham, sier Kristin Smiths mor Melissa Smitt til kanalen KATU-TV.

Datteren ble meldt savnet i desember, og ble funnet to måneder senere.

Moren til Charity Lynn Perry, Diana Allen, sier til nyhetsbyrået AP at hun fikk nyheten via mediene, til tross for at hun jevnlig er i kontakt med de som etterforsker saken.

– Det er mye jeg ikke får vite om, men etterforskeren og jeg forstår hvorfor det er slik. Vi vil ikke at noe ødelegger denne etterforskningen, sier hun.

Allen sier hun har fått beskjed om at datteren døde en gang i løpet av april.

Ble løslatt i 2021

Mannen politiet nå mener har noe med dødsfallene å gjøre, sitter allerede fengslet.

Han ble dømt etter biltyveri og innbrudd i 2019, men fikk strafferabatt etter å ha vært med på å slukke skogbranner i lokalområdet i 2021. Han skulle uansett ha blitt løslatt sommeren 2022 – måneder før de fire kvinnene ble meldt savnet.

– Jeg er fullstendig forferdet på vegne av ofrene, deres familier og alle andre som har blitt påvirket av disse tapene, sier Oregons tidligere guvernør Kate Brown i en uttalelse til AP.

Det var hun som sørget for at mannen ble sluppet ut av fengsel tidligere enn planlagt, med begrunnelse i at han ikke utgjorde noen risiko for lokalsamfunnet.

Han ble tilbakeført til fengselet sent i juni i år, etter at distriktsadvokaten i fylket Multnomah Todd Jackson sendte brev til myndighetene og ba om dette.

– Siden han ble løslatt fra varetekt, har han vært involvert i kriminell aktivitet som nå etterforskes i Oregon, skrev han blant annet.