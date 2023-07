MANGELFULL KOMMUNIKASJON: Venninnene Mathilde Velde (t.v.) og Nora Hova kritiserer TUI for dårlig informasjonsflyt.

Kaos for nordmenn på Rhodos: − TUI har sviktet totalt

RHODOS/OSLO (VG) En jentegjeng på Rhodos fikk mandag beskjed om at de måtte evakuere etter brannspredningen på ferieøya. Noen timer senere fikk de beskjed om at evakueringsmeldingen ble sendt ved en feil.

En venninnegjeng fra Haugesund skulle på sin første jentetur sammen.

Da de kom til Rhodos på lørdag ettermiddag, så de store røykskyer allerede på vei fra flyplassen til Stella Hotell i Pefkos.

Ifølge jentene nevnte TUIs turguide ingenting om skogbrannen noen få kilometer unna hotellet deres.

– Vi kom lørdag, og fikk evakueringsvarselet samme kveld. TUI har sviktet totalt, sier Mathilde Velde og Nora Hovda til VG i Rhodos.

– Hele hotellet ble hentet i busser av sine reiseselskaper, utenom vi som reiser med TUI. Vi fikk beskjed om at det ikke ble sendt ut busser fra TUI, men TUI-bussene kjørt på rekke og rad rett forbi oss. Folk sto desperat midt i veien for å stoppe bussene, forteller Velde.

Her kaster hotellsjefen seg ut i gaten for å stoppe TUIs buss:

Tvetydig informasjon

Velde forteller om familier med små barn som fortvilet ventet på evakueringen, mens flammene nærmet seg på fjellet over hotellet.

Den tykke askerøyken hadde for lengst lagt seg over hotellet.

Jentene forteller at de selv og foreldrene ringte TUI «flere titalls ganger» den første kvelden og natta, uten å få et tydelig svar på hva som skulle skje.

– Vi har brukt hele første feriedag på å ringe TUI. Det eneste svaret de gir er at vi må vente på nye retningslinjer fra myndighetene.

Da myndighetene sendte evakueringsvarslet lørdag, hevder jentene at TUI ba dem om å bli på hotellet eller gå til nærmeste evakueringspunkt - en times gåtur unna.

Like etter klokken 12 mandag ettermiddag, kom det imidlertid et nytt varsel fra greske myndigheter: Skogbrannfaren mot området jentene bor i er over, og alle kan returnere til området.

FRAM OG TILBAKE: Kommunikasjonen fra TUI har vært kritikkverdig, mener Velde og Hovda.

– Helt sprøtt

Nesten åtte timer seinere, får de også en ny beskjed fra TUI.

Nå skal de likevel bli evakuert fra hotellet med busser samme kveld, til tross for at nødvarselet fra myndighetene opphørte tidligere mandag.

Klokken 22.30 lokal tid, har det fremdeles ikke kommet noen busser. De har heller ikke fått noen oppdatering fra TUI.

Andre charterselskaper, som JET2, evakuerte sine gjester med busser samme kveld og har besøkt hotellet jevnlig, ifølge jentene.

I en oppdatering like før midnatt lokal tid i Hellas, har jentene fått beskjed fra TUI på telefon om at evakueringsmeldingen ble sendt ut ved en feil.

Velde og Hovda legger ikke skjul på skuffelsen og irritasjonen overfor reiseselskapet:

– De ringte hotellet og fortalte dette. Vi har ingen aning om hvem vi kan stole på lenger. TUI forteller at de gjør alt for vårt velvære og trygghet, men vi har aldri vært borti større skuffelse.

Får bli

VG har også vært i kontakt med Tom Hustvedt fra Stavanger. Han er også på Stella Hotel i Pefkos med sønnen Lucas (10). Faren blir betegnet som over i Pefkos av greske myndigheter.

Når VG først tar kontakt sitter han og venter på å bli evakuert fra område, sammen med jentegjengen fra Haugesund.

– Vi vurderer om vi skal bli her eller ikke. Vi har prøvd å komme i kontakt med TUI, men ikke fått noe tilbakemelding. Forståelsen min er at de vil ha alle bort fra Rhodos nå, sier han på telefon til VG i 21-tiden lokal tid.

Han presiserer at de har ikke sett noe tegn til røyk eller branner i området de befinner seg i.

– Vi er noen norske her. Jeg har har snakket med samtlige, og alle ønsker å bli. Dette er nok en av de sikreste plassene en kan være.

Han forteller at hotellpersonalet har gitt uttrykk for at det ikke er noe «fare» ved å bli på Stella.

– De ansatte på hotellet har sagt «ikke dra, det er trygt her.»

Klokken 23.30 lokal tid opplyser Tom at han har fått kontakt med TUI.

– Vi ringte TUI og fortalte dem at faren var opphørt. Da fikk vi beskjed om at vi kunne bli, forteller han.

PÅ FERIE: Tom Hustvedt og sønnen Lucas (10) har vært i den greske feriebyen Pefkos i en uke.

Tar selvkritikk

VG har fremlagt kritikken for TUI. Reiseselskapet tar forbehold om at de ikke kjenner til alle detaljene i saken, men svarer på generelt grunnlag.

– Hvorfor vil dere evakuere gjester til tross for at myndighetene sier at skogbrannfaren opphører?

– Anbefalingene fra greske myndigheter bør være retningsgivende for våre beslutninger. Men jeg oppfordrer alle til å følge direktivene fra våre ansatte på stedet, sier Adam Györki, nordisk kommunikasjonssjef i TUI.

– Flere gjester VG har vært i kontakt med peker på at dere ikke har vært tydelige nok i kommunikasjonen. Kjenner dere dere igjen i det?

– Kommunikasjon er alltid en utfordring under kriser, og vi gjør vårt beste for å informere og kommunisere. Men det er absolutt ting vi kan gjøre bedre.

