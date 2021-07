DEMONSTRERER: Onsdag demonstrerte velgere utenfor delstatskongressen. Foto: Eric Gay / AP

Truer med å fengsle demokrater: − Demokratiet i USA er under et farlig press

Mens den republikanske guvernøren i Texas truer demokrater med fengsel, går president Joe Biden til angrep på republikanerne.

Av Lara Rashid

I et forsøk på å nekte Republikanerne i Texas å vedta en lov om begrensninger i valgreglene, har en stor gruppe fra det demokratiske mindretallet i delstatskongressen forlatt delstaten - for å hindre at det er nok representanter til stede i Austin til å vedta loven.

Republikanerne har svart med å gi det lokale politiet fullmakt til å pågripe utbryterne. Men politiet har ingen myndighet utenfor Texas.

– I prinsippet kan lederen for Representanthuset i Texas utstede en arrestordre, men demokratene kan bare arresteres når de er tilbake. Det er uklart hvordan logistikken rundt det ville bli. Jeg tolker utspillet mest som retorisk press. Arrestasjoner ville gjøre demokratene til en slags politiske martyrer, sier forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde til VG.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde mener demokratiet i USA er under press. Foto: UiB

Ny valglov som skaper reaksjoner

Den nye valgloven i Texas vil innføre moderate innskrenkninger i velgernes adgang til å stemme. Argumentasjonen for å gjøre det er for å hindre valgfusk.

– Lovforslaget i Texas innfører nye ID-krav, gjør forhåndsstemming mer krevende og snevrer inn måter og tidspunkt man kan stemme på. Lovforslaget har blitt noe vannet ut etter kraftig kritikk, sier Hilmar.

Over hele republikansk-styrte delstater i USA prøver statene nå å innføre nye valglover som innskrenker folks muligheter til å stemme. Amerikanske eksperter som VG har snakket med tidligere omtaler situasjonen som et «nå, eller aldri», for det amerikanske demokratiet.

– De nye valglovene er kontroversielle av to grunner. For det første ventes de å ramme minoritetsvelgere, som typisk stemmer på Demokratene. For det andre er begrunnelsen – å skulle bekjempe valgfusk – problematisk, fordi valgfusk ikke er et problem i USA, legger han til.

– Den ultimate polariseringen

Samtidig som president Joe Biden ønsker å ekspandere valgrettighetene til befolkningen i USA, jobber en rekke republikanske stater altså imot ham ved å få igjennom nye kontroversielle valglover.

– Demokratene ønsker at det skal være enkelt å stemme, mens republikanerne vil avgrense mulighetene. Enkelt forklart er dette fordi demokratene gjør det bedre når flere kan stemme, mens republikanere gjør det dårligere, sier Eirik Bergesen som er politisk kommentator i TV2 og tidligere diplomat i USA.

POLARISERENDE: Eirik Bergesen sier til VG at det som skjer nå er nok et eksempel på hvor polariserende USA har blitt. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Bergesen mener denne saken er med på å ytterliggjøre polariseringen som allerede eksisterer i USA.

– Kjernen i politikken er jo å kunne stemme, og her stiller to partier seg på hver sin side. Det er den ultimate polariseringen av amerikansk politikk.

Han legger til at det ikke ser bra ut at mindretallet i lovforslaget kan blokkere avstemningen på denne måten.

– Det er veldig kontroversielt at demokratene, som er i mindretall, flykter staten for å hindre et lovforslag. Men det er heller ikke bra at partiet som er majoritet sørger for å vedta lover som sikrer deres posisjon, sier Bergesen.

VALGLOV: Joe Biden ga tirsdag en tale i Philadelphia om de nye valglovene rundt om i delstatene. Han mener de nye lovene er et angrep på USA. Foto: Evan Vucci / AP

«Eier dere ikke skam?»

«Hør meg, klart og tydelig. Det foregår et angrep i Amerika i dag, et forsøk på å undertrykke og undergrave retten til å stemme i rettferdige og frie valg» sa president Joe Biden under et møte i Philadelphia på tirsdag.

Presidenten kalte delstatens fremstøt for uamerikansk og udemokratisk.

«Eier dere ikke skam?» spurte han retorisk.

Biden leverte en bredside mot forgjengeren Donald Trump som har utløst de mange republikanske forslagene som innebærer innskrenkninger i muligheten til å stemme.

Han omtaler situasjonen som den viktigste testen av USAs demokrati siden borgerkrigen, og sa at det var «vår tids avgjørende utfordring» å beskytte stemmeretten.

DEN STORE LØGNEN: Donald Trump har kalt valget i USA for en stor løgn. Eksperter mener det er bakgrunnen for konflikten som foregår i USA nå. Foto: STEVE MARCUS / REUTERS

«Den store løgnen»

Bakgrunnen for denne konflikten som foregår i USA nå er basert på Donald Trumps utsagn om at det amerikanske valget var det massiv valgfusk, hvor han kalte valget for «en stor løgn».

– Påstandene til Trump stemmer ikke. Det er ikke dokumentert at det var valgfusk, ingen rettsinstanser mener det var valgfusk og ingen undersøkelser har vist det. Likevel mener 60 % av republikanere at det valget var rigget, sier Bergesen.

– USA opplever en demokratisk forvitring. Tukling med valglovene, en president som ikke godtok valgnederlag, generelt mangel på tilbakeholdenhet i politikken, og mye aggressivitet i politikken, inkludert vold. Demokratiet er under et farlig press i USA, dessverre, sier Mjelde til VG.