KREMATORIE: Ved krematoriet Seemapuri Øst i Dehli ble coronadøde kremert da India var svært hardt rammet av den andre smittebølgen i mai. Foto: Harald Henden, VG

Studie: Pandemien har trolig tatt flere enn tre millioner liv i India

Antall dødsfall knyttet til pandemien kan dermed være nesten ti ganger høyere enn de offisielle tallene viser.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Studien er gjennomført av Center for Global Development, som har forsøkt å kartlegge årsakene til overdødeligheten i India i løpet av pandemien.

Ifølge de offisielle tallene er det så langt registrert 414.482 coronadødsfall i landet.

– Det reelle antallet dødsfall er sannsynligvis flere millioner, ikke hundretusenvis, som antageligvis gjør dette til Indias verste humane tragedie, sier Arvind Subramanian, som er medforfatter av studien og tidligere rådgiver for president Modi til The New York Times.

Forskerne estimerer at det var mellom 3,4 og 4,7 millioner flere dødsfall enn forventet i India i perioden januar 2020 og juni 2021.

I studien er det høyeste anslaget på hvor mange dødsfall som er knyttet til pandemien på over fire millioner.

Studien indikerer også at India var hardere rammet av den første bølgen i 2020 enn tidligere antatt, og at håndteringen av pandemien i de tidligere fasene kan ha ført til at den andre bølgen ble katastrofal.

I april og mai 2021 eksploderte smittetallene i India. Kapasiteten på sykehusene ble sprengt og coronapasienter døde på grunn av mangel på oksygen.

Et av krematoriene i Dheli sa til VG at de fikk inn ti ganger flere lik enn vanlig da den andre bølgen sto på som verst.

Les reportasjen her: Dødens inferno

OPPRETTET SENTER: Sikhenes senter Gurdwara Rakab Ganj Sahib i New Delhi opprettet 10. mai et senter med 400 senger for å ta imot coronapasienter med mildere symptomer. Foto: Harald Henden

Myndighetene har ved flere anledninger fått kritikk for sin håndtering av pandemien, blant annet på grunn av manglende transparens og underrapportering.

Flere enn 31 millioner smittetilfeller er registrert i India ifølge de offisielle tallene. I april og mai ble det på det meste registrert over 400.000 smittetilfeller daglig.

Nå registreres det rundt 40.000 daglige smittetilfeller og 500 dødsfall daglig – og myndighetene frykter at landet skal bli rammet av en tredje smittebølge så tidlig som i august.

Kun seks prosent av befolkningen på over fire milliarder er fullvaksinerte. 23 prosent har fått minst én vaksinedose.

– Utfordringene knyttet til pandemien er langt fra over, sier Subramanian til NYT.

– Vaksiner er vårt beste håp, men tempoet må gå vesentlig raskere, sier han.