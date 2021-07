UT MOT SOSIALE MEDIER: Donald Trump, her på et valgmøte i Florida 3. juli. Foto: OCTAVIO JONES / REUTERS

Trump varsler søksmål mot tek-giganter

USAs tidligere president Donald Trump kunngjør onsdag at han går til gruppesøksmål mot IT-giganter som Facebook, Twitter og Google.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kilder oppga også dette til nyhetsbyrået AP tidligere onsdag.

På en pressekonferanse klokken 11 lokal tid onsdag sa Trump at han vil lede an i søksmålet som blir innlevert i Florida.

Han saksøker Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg, Twitter-toppsjef Jack Dorsey and Googles Sundar Pichai, ifølge Axios.

Trump ble suspendert fra Twitter i januar og deretter utestengt fra Facebook for to år i juni, på grunn av sine kommentarer etter stormingen av USAs kongressbygning 6. januar.

Han er også blitt utestengt fra Instagram og YouTube.

Trump har selv kalt disse handlingene sensur.

– Det Facebook, Twitter og Google har gjort er fullstendig skammelig og en skam for vårt land, skrev han i en pressemelding i mai.

Et tilsynsråd har gjennomgått Facebooks utestengelse, og opprettholdt denne. De viser til at Trump brukte sine kontoer til gjentatte ganger å hevde at valget ble stjålet, samme dag som stormingen av Kongressen fant sted.

Tilsynsrådet peker også på at noen av personene som tok del i stormingen i ettertid uttalte at de gjorde det på befaling fra Trump.

– Rådet har kommet frem til at ved å hevde et ubegrunnet narrativ om valgfusk og gjentatte oppfordringer til handling, skapte Trump et miljø hvor det oppsto en alvorlig voldsrisiko, skrev tilsynsrådet i begrunnelsen.