HJELPER FLYKTNINGER: Eline Tveit Holen jobber som frivillig på Lesvos, og er frustrert over at hun ikke får hjulpet til etter storbrannen i Moria-leiren. Foto: Privat

Sykepleier Eline (25) på Lesvos: – Får beskjed om å holde oss inne

Eline Tveit Holen fra Skien står klar for å hjelpe skadede etter storbrannen i Moria-leiren, men politisperringer og høyreekstreme gjør jobben umulig.

– Vi er blitt anbefalt å holde oss inne. Det er mange fascister, altså høyreekstreme, på øya, og de slår ofte til. Flere ganger, senest i dag, har de gått til angrep på biler som frakter utenlandske hjelpearbeidere til Moria, forteller sykepleieren på telefon fra hovedstaden Mytilini på Lesvos til VG onsdag ettermiddag.

Hun ankom øya 18. august for å jobbe frivillig for en britisk humanitær organisasjon. Natt til onsdag brøt det ut brann i Europas største flyktningleir, den beryktede Moria-leiren. Over 13.000 mennesker er blitt hjemløse.

– Vi ble vekket i natt med beskjed om at vi måtte gjøre klar senger til evakuerte fra leiren. Vi har tatt imot oversettere som jobber for oss, og deres familier. Den ene kvinnen som er her nå er gravid i niende måned. Hun har termin i dag eller i morgen. Jeg satser på at hun ikke må føde nå, for vi har ingen jordmor her, sier Holen til VG.

Får meldinger om brannskadede

Inntil videre får ikke Holen og kollegene bistått de mange tusen hjemløse etter brannen. Politiets veisperringer og trusselen fra høyreekstreme lokale innbyggere gjør at flere ideelle organisasjoner avventer sin respons.

– Det er nå det er akutt, det er nå det er viktigst å være der. Situasjonen er veldig uoversiktlig, og det er frustrerende å måtte sitte og vente. Vi har masse medisinsk utstyr og helsepersonell. Vi får høre at det er brannskader i leiren. Men vi kommer oss ikke noe sted, sier sykepleieren som tidligere har jobbet med flyktninger i Uganda og Jordan.

fullskjerm neste HAR UTSTYR: Holen og kollegene pakker klart medisinsk utstyr for å hjelpe etter Moria-brannen.

Organisasjonen hun jobber for har bedt henne og kollegene om å kle seg som turister hvis de skal bevege seg ut.

– Man er ikke godt likt her, det har jeg merket siden jeg ankom. Vi har fått beskjed om at det ikke er hundre prosent trygt – hverken i eller utenfor leiren. Jeg er blond, høy og tydelig ikke fra Hellas, så jeg slipper ikke unna.

JOBBER I LEIREN: Holen er frivillig sykepleier i Moria-leiren. Her er en Snap-selfie hun på jobb før brannen. Foto: Privat

Fikk reddet ut utstyr

Den britiske organisasjonen er en av få som har fått innpass i selve Moria-leiren. Men natt til onsdag brant det meste av klinikken ned. Restene er blitt plyndret i ettertid. De har klart å redde ut et EKG-apparat, en hjertestarter, diverse nødhjelpsutstyr og noe medisiner, forteller Holen.

– Vi prøver å få vasket ned en ambulanse, som er blitt brukt til å frakte covid-positive pasienter. Men foreløpig får vi ikke tilgang til den, den er på feil side av sperringene.

