forrige























fullskjerm neste MISNØYE: Demonstrasjonene startet forrige måned, etter påstander om valgfusk da president Lukasjenko påberopte seg seier med mer enn 80 prosent av stemmene i presidentvalget.

Minst 250 pågrepet i Hviterussland – marsjerer mot Lukasjenkos bolig

Demonstrantene viser motstand mot politivold i demonstrasjonene som i en måned har preget Minsk. Søndag beveger de seg mot presidentpalasset.

Oppdatert nå nettopp

Nyhetsbyrået Reuters skriver at over 100.000 mennesker har deltatt på en demonstrasjon i Minsk søndag. Denne helgen er 250 personer pågrepet i landet, ifølge myndighetene.

Av dem som er pågrepet, er 87 satt i fengsel, opplyser det hviterussiske innenriksdepartementet, ifølge NTB.

Marsjerer mot presidentpalasset

Store demonstrasjoner har preget Hviterussland etter det omstridte presidentvalget i landet 9. august. I flere av demonstrasjonene har over hundre tusen mennesker deltatt.

BBC melder at demonstrantene beveger seg i retning boligområdet Drozdy i Minsk. President Lukasjenkos palass, samt hjemmeadressene til flere andre av landets ledere, ligger i dette området.

Veiene dit skal være blokkert av politiet. Det skal også ha blitt avfyrt skudd i luften i dette området, for å skremme vekk demonstranter, melder Reuters.

Videoer fra nyhetsnettstedet Tut.by viser sammenstøt hvor politiet tar i bruk batonger mot demonstrantene.

Demonstrantene møtte opp for å vise motstand mot politivold som har foregått under protestene siden august. Dette er den femte søndagen på rad hvor folk tar til gatene i Minsk for å uttrykke sin misnøye.

Også i byene Brest, Homjel og Mahiljow pågår det søndag demonstrasjoner.

PÅGRIPELSE: En kvinne blir arrestert av maskerte styrker under massedemonstrasjonene i Minsk. Foto: TUT.BY / X80001

Maskerte sikkerhetsstyrker i politibiler og militære kjøretøyer var utplassert i sentrum av hovedstaden Minsk i forkant av søndagens arrangement, som har fått navnet «Heltemarsjen».

Russland lover støtte

Hviterusslands mangeårige leder Aleksandr Lukasjenko har så langt nektet å gå av som følge av protestene.

Søndag får han ifølge Reuters støtte av Russland, som tradisjonelt har vært en viktig støttespiller for den hviterussiske presidentens regime.

Det russiske forsvarsdepartementet sier de mandag vil sende fallskjermjegere til landet, for å gjennomføre en militærøvelse sammen med hviterussiske styrker. Russland har også sagt de kan bistå med opprørspoliti, dersom det blir nødvendig.

DEMONSTRERER MOT VOLD: Tusenvis av demonstranter viser sin misnøye i Minsk. Demonstrasjonene har pågått i over en måned. Foto: TUT.BY / X80001

Mandag skal dessuten Lukasjenko dessuten til Russland for å møte president Vladimir Putin.

Bortfører opposisjonsledere

Myndighetene i landet har den siste måneden forsterket forfølgelsen av opposisjonslederne i landet. Blant de åtte som sitter i opposisjonens koordineringsråd, er det kun én som ikke enten har blitt bortført, arrestert eller har flyktet fra landet.

Av rådets medlemmer er det kun den 72 år gamle tidligere nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj som er igjen i landet på frifot. Koordineringsrådet har jobbet for fredelig overgang til et nytt styre.

les også LES OGSÅ: De ledet opposisjonen i Hviterussland. Nå er det bare én igjen

– Det er ikke lenger noen igjen av mine likesinnede venner i ledelsen for koordineringsrådet. Alle er enten i fengsel eller utvist til utlandet. I dag tok de den siste, Maxim Znak, skrev Aleksijevitsj i en pressemelding onsdag.

Hun mottar for tiden beskyttelse av folk fra den svenske ambassaden i Minsk, etter at maskerte menn skal ha forsøkt å ta seg inn i leiligheten hennes.

En av de andre lederne, Maria Kolesnikova, ble forsøkt utvist til Ukraina, men rev i stykker sitt eget pass for å hindre utleveringen. Hun hevder hun ble bortført med sekk over hodet og truet med å bli «kuttet i biter».

Publisert: 13.09.20 kl. 18:03 Oppdatert: 13.09.20 kl. 18:24

Les også

Mer om Hviterussland Minsk Politivold