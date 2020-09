EKSPERT: Professor Kjetil Tronvoll ved Bjørknes Høyskole i Oslo er antropolog med den politiske utviklingen på Afrikas horn som spesialfelt. Foto: Thomas Xavier Floyd

Norsk professor anholdt i Etiopia – på vei hjem i dag

Professor Kjetil Tronvoll (54) er mandag på vei hjem via Frankfurt, etter at han søndag ble anholdt på Bole-flyplassen i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba.

Antropologen og Afrika-kjenneren skal ha opptrådt som internasjonal observatør ved det omstridte valget i den nordlige Tigray-regionen forrige onsdag.

– Professor Tronvoll er ikke lenger anholdt og forventes tilbake i Norge i løpet av dagen, opplyser Torstein Dale-Åkerlund ved Bjørknes Høyskole i Oslo mandag morgen.

Dale-Åkerlund leder freds- og konfliktstudiene ved den private høyskolen, der Kjetil Tronvoll er professor og forskningsdirektør.

– Ikke utvist

Tronvoll skriver på Facebook at den etiopiske etterretnings- og sikkerhetstjenesten NISS rådet ham til å avkorte besøket i Addis Abeba av hensyn til hans egen sikkerhet.

– Jeg er ikke utvist og vil følgelig snart vende tilbake til Etiopia for å fortsette min forskning omkring det ekstremt kompliserte politiske skiftet i landet, skriver Tronvoll.

Innlegget er postet fra den internasjonale lufthavnen i Frankfurt.

– Vi er glade for at Kjetil er i god behold og på vei tilbake til Norge, sier Dale-Åkerlund.

STEMMER: En kvinne leverer sin stemme i regionvalget i Tigray i Etiopia i forrige uke. Den eneste internasjonale valgobservatøren var den norske professoren Kjetil Tronvoll. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Fredsmegler og rådgiver

Tronvoll leder også selskapet Oslo Analytica, som er underlagt Bjørknes og driver analyse og rådgivning omkring internasjonale konflikter, fredsarbeid og demokratisering.

Han har doktorgrad i antropologi og har drevet omfattende feltarbeid i Eritrea, Etiopia og Zanzibar. Han har vært internasjonal fredsmegler, rådgiver ved en rekke politiske forsoningsprosesser og valgobservatør ved flere afrikanske valg.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Tronvoll.

– Utsatt for svertekampanje

I forrige uke opplyste den norske professoren på Twitter at han skulle være den eneste akkrediterte observatøren ved onsdagens parlamentsvalg i Tigray-regionen i Etiopia.

Lørdag skrev Tronvoll at han er utsatt for en svertekampanje, der det blir hevdet at han oppholder seg ulovlig i Tigray og reiser på turistvisum.

– Det er ikke sant! Jeg er her som følge av mitt arbeid som amanuensis ved Mekele-universitetet, på offisielt etiopisk visum, kommenterte Tronvoll på Twitter.

Mekele er regionhovedstaden i Tigray.

Ikke observatør på Norges vegne

Utenriksdepartementet opplyser at Tronvoll ikke fungerer som valgobservatør på vegne av norske myndigheter. Valget onsdag var ikke anerkjent av etiopiske myndigheter.

Utenriksdepartementet var søndag kjent med at en norsk statsborger var holdt tilbake på en flyplass i Etiopia.

– Etter hva vi vet, er han på vei hjem eller kommet hjem, opplyser pressetalsperson i UD Ane Haavardsdatter Lunde mandag morgen.

STEMMETELLING: Valgmyndighetene i Tigray teller stemmer i valget som av nasjonale myndigheter anses som ulovlig. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Omstridt regionvalg

Etiopia skulle avholde nasjonalt valg 29. august, men dette ble utsatt på grunn av Covid-19. Styresmaktene i den nordlige regionen Tigray ønsket likevel å gjennomføre valg.

TPLF – folkets frigjøringsfront i Tigray – ble utropt til valgets vinner. Det regjerende partiet fikk 152 av de 190 setene i regionens parlament.

RESULTATER: En mann undersøker resultatene fra et valglokale i byen Mekele i den etiopiske regionen Tigray. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har fordømt valget, og sendt ut et direktiv om at alle regionale og nasjonale valg skal utsettes til tidligst neste år, skriver Reuters.

Lederne i Tigray anklager derimot Ahmed for å forsøke å på ulovlig vis utvide sin tid ved makten i landet, ved å utsette valgene.

Abiy Ahmed ble i 2019 tildelt Nobels fredspris.

Publisert: 14.09.20 kl. 13:09

