Trump vil ikke garantere fredelig maktoverføring

Uten en fredelig overføring av makten, er det Hviterussland, sier den republikanske senatoren Mitt Romney om president Donald Trumps siste uttalelser.

– En fredelig overføring av makten er helt fundamentalt i et demokrati. Uten det, er det Hviterussland. Enhver antydning om at en president kanskje ikke vil respektere denne grunnlovsfestede garantien, er både utenkelig og uakseptabelt, skriver Romney på Twitter.

I Hviterussland har det vært voldsomme demonstrasjoner etter årets presidentvalgt, der den sittende presidenten denne uken ble gjeninnsatt i hemmelighet etter 26 år ved makten.

Romneys uttalelse kommer etter at USAs president Donald Trump nok en gang ikke svarte bekreftende på at han vil garantere en frivillig overføring av makten dersom han skulle tape presidentvalget mot Joe Biden 3. november.

– Vi må se hva som skjer. Du vet at jeg har klaget fælt over poststemmene, poststemmene er en katastrofe, svarte presidenten på journalistens spørsmål om han ville forplikte seg til en fredelig overføring av makten, uansett om han skulle vinne, tape eller om det ble dødt løp.

I juli sa Trump at han måtte «se an» om han kommer til å godta valgresultatet.

USAs presidenten er kritisk til at svært mange amerikanere vil avgi sin stemme i det kommende valget via posten, på grunn av coronapandemien, og har advart om at dette vil føre til valgfusk. Flere eksperter har sagt at de mener presidenten prøver å så tvil om valgresultatet.

Utah-senatoren Mitt Romney er kjent for å tørre å si i mot presidenten; Han var den eneste republikaneren som stemte for å stille Trump for riksrett og avsette ham fra presidentkontoret. Tidligere i uken kunngjorde han imidlertid at han støttet Trumps plan om å stemme for en ny høyesterettsdommer etter at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg døde i forrige uke.

Romney: – Jeg blir dårlig av Trumps uærlighet

Også motkandidat Joe Bidens kampanjeapparat er kritiske til Trumps uttalelser onsdag.

– Det amerikanske folk vil avgjøre valget. Og amerikanske myndigheter er i stand til å eskortere inntrengere ut av det hvite hus, sier de i en uttalelse ifølge CNBC.

