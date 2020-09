Her, ved det farmasøytiske firmaet Binnopharm i Zelenograd nær Moskva, jobbes det på spreng for å utvikle "Gam-COVID-Vac", en vaksine mot coronaviruset. Dette er noe annet enn legemiddelet som nå er godkjent. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Russland godkjenner første reseptmiddel mot corona

Et antiviralt legemiddel til pasienter med påvist coronasmitte kan være tilgjengelig på russiske apoteker allerede i neste uke.

Russland har godkjent legemiddelet Coronavir for behandling av pasienter med milde til moderate symptomer på coronaviruset, opplyser selskapet bak legemiddelet, R-Pharm, fredag.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Coronavir er et av flere legemidler i Russland som er basert på det antivirale legemiddelet Favipiravir, som er et godkjent legemiddel mot influensa i Japan og Kina.

Antivirale legemidler kan ikke helbrede en virussykdom, i dette tilfellet coronaviruset, men bremse det.

Kliniske studier av legemiddelet Coronavir skal ifølge Moscow Times vise en hurtigere forbedring blant pasienter med påvist coronasmitte.

Den russiske avisen skriver at R-Pharm, som har sine laboratorier i Jaroslavl, nordøst for Moskva, har fått godkjent Coronavir etter en klinisk studie der over halvparten av 168 deltagere med påvist covid-smitte skal ha vist bedring etter syv dagers behandling med legemiddelet.

Også et annet lignende antiviralt legemiddel med navn Areplivir skal kunne være tilgjengelig på russiske apoteker fra og med mandag neste uke.

Legemiddelverket anbefaler ikke

Legemiddelverket i Norge skriver på sine nettsider at de kjenner til 17 kliniske studier med legemiddelet favipiravir, som altså brukes til behandling mot influensa i Japan og Kina og som det nye legemiddelet i Russland er basert på.

«Studiene som er publisert gir ikke grunnlag for å anbefale allmenn bruk av favipiravir ved Covid-19. Legemiddelverket vil følge utviklingen nøye,» skriver Legemiddelverket.

– Både Coronavir og Areplivir tar utgangspunkt i Favipiravir som har vært under utprøving i forskjellige studier, men foreløpig er dokumentasjonen på at det virker beskjeden, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Men noen studier viser at legemiddelet kan hindre dannelse av nye viruspartikler hos pasienten.

– Det er tydelig at russerne har en strategi med å komme fort frem med både vaksiner og bruk av legemidler, mener Madsen.

