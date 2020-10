President Donald Trump utenfor Det hvite hus dagen før han ble bekreftet smittet av coronaviruset. Foto: Yuri Gripas / POOL / ABACA POOL

Donald Trump flyttes til sykehus

Donald Trump sendes til militærsykehuset Walter Reed, melder Det hvite hus.

Det skjer under 24 timer etter at Trump testet positivt for covid-19. Ifølge Trumps lege, Sean P. Conley, har presidenten milde symptomer.

Han er utmattet, men ved godt mot, ifølge legen. Det hvite hus skriver at de flytter han til sykehuset for sikkerhets skyld.

Marine One, presidentens helikopter, landet like før klokken 23.30 norsk tid på plenen foran Det hvite hus for å frakte ham til sykehuset.

Etter at smitten ble bekreftet, har presidenten som forebyggende middel fått en åtte grams enkeltdose av legemiddelet Regeneron, oppylser legen hans.

MARINE ONE: President Donald Trumps helikopter lander foran Det hvite hus. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Cocktail av antistoffer

Donald Trump er utmattet, men ved godt mot, ifølge Conley. Conley. Han får medisin som er under utprøving mot coronaviruset.

Det amerikanske bioteknonologselskapet Regeneron er i ferd med å utvikle en cocktail av virusdrepende antistoffer mot covid-19.

Selskapet understreker på sin hjemmeside at legemiddelet er under utprøving.

– Sikkerhet og virkning er ikke fullt ut evaluert av reguleringsmyndigheter, skriver Regeneron.

Her er pressemeldingen fra Donald Trumps lege. Foto: WHITE HOUSE

– Lovende resultater

– Det er et legemiddel som er nytt og fortsatt under utvikling, men det foreligger lovende resultater som må testes videre, sier epidemiolog og sjef for Forskningsrådet, John-Arne Røttingen til VG.

Legemiddelet er ikke godkjent, men kan gis i forskningsstudier eller som eksperimentell behandling hvis pasienten gir samtykke.

– Jeg skjønner i kontekst av hans stilling og posisjon at man vil maksimere hans sjanser for ikke å få alvorlig sykdom.

Han legger til at det er litt overraskende at de ikke har gitt ham Remdesivir.

Presidentens lege opplyser at Trump også har fått sink, vitamin D, famotidin, melatonin og en daglig aspirin.

Famotidin brukes ofte mot magesyre og er i USA reseptfritt:

– Det er et legemiddel som er under utprøving til coronabehandling. Det har vært noen rapporter som tilsier at kan ha positiv effekt på covid-19, sier Røttingen.

– Svært oppmuntrende

Regeneron slapp tirsdag testresultater som viser at deres cocktail av antistoffer synes å redusere mengden av coronavirus i pasientene og lette symptomene, melder CNN.

Resultatene omfatter bare 275 pasienter, men er svært lovende, ifølge Dr. Jeane Marazzo, som leder avdelingen for infeksjonssykdommer ved Universitet i Alabama.

Regerons cocktail består av ett antistoff som går etter proteinet som coronaviruset bruker til å bore seg inn i friske celler og et annet som angriper andre deler av viruset.

– Om det er antistoff-terapi eller vaksiner som angriper disse proteinene, virker det som vi er på rett spor. Jeg synes det er svært oppmuntrende, uttalte Marazzo til CNN.

Andre leger er også positive, men alle understreker at omfattende utprøving gjenstår.

President Donald Trump og ektefellen Melania testet positivt for coronaviruset fredag.

Media: – Lett feber og hoste

Conley opplyser at en team av eksperter holder den 74 år gamle presidenten under oppsyn.

– Sammen vil vi gi våre anbefalinger til presidenten og førstedamen om hva som er de beste skritt å ta fremover, skriver Conley.

SMITTET: President Donald Trump og førstedame Melania utenfor Det hvite hus 29. september. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ifølge CNN hadde presidenten lett feber i morges amerikansk tid. New York Times’ journalist, Maggie Haberman, siterer to anonyme kilder «tett på Trump» på han også er forkjølet og hoster.

Førstedamen har det bra

Han legger til at førstedame Melania Trump har det bra, med mild hoste og hodepine.

Trumps øvrige familie har testet negativt for coronaviruset.

Det var natt til fredag norsk tid at Donald Trump kunngjorde at han og kona Melania var smittet av coronaviruset. Paret skal tilbringe karantenen i Det hvite hus.

– I kveld har FLOTUS (førstedamen, red.anm.) og jeg testet positivt for covid-19. Vi vil begynne med karantenetiden og prosessen for å bli frisk umiddelbart. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

