SEKS ÅR SIDEN: 26. november er det på dagen seks år siden de forsvinningene i Mexico. Torsdag samlet de etterlatte seg utenfor Mexicos høyesterett for å markere seg. Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Militærpersonell mistenkt for å stå bak studentforsvinningene i Mexico

I 2014 forsvant 43 lærerstudenter fra den meksikanske byen Iguala. Nå er det utstedt arrestordre for flere meksikanske soldater.

Det er utstedt arrestordrer for medlemmer av det meksikanske militæret etter at det ble åpnet en uavhengig etterforskning av forsvinningene.

Det sier etterforskningsleder Omar Gomez til Reuters, etter at en ny etterforskningsrapport fra spesialkommisjonen ble lagt frem lørdag, nøyaktig seks år etter hendelsen.

26. september 2014 satt de 43 lærerstudentene i busser på vei til Iguala i Guerrero-regionen i Mexico. Lokalt politi begynte å skyte mot bussene, før de som overlevde ble kjørt vekk. Det er kun funnet levningene til tre av dem så langt.

Dette er første gang det tas ut arrestordre for militært personell.

– Ordrene er for dem som står bak planleggingen og gjennomføringen av hendelsen, og inkluderer medlemmer av militæret, og føderalt og lokalt politi, sa Gomez under en pressekonferanse lørdag.

Den offisielle historien til myndighetene gikk ut på at studentene, som var på vei til en demonstrasjon i Mexico City, ble overlevert fra politiet til den kriminelle banden Guerreros Unidos og drept.

Deretter skal de ha blitt brent, og asken kastet i elven. Årsaken skal ha vært at de ble forvekslet med en rivaliserende kriminell gjeng.

Et av gjengmedlemmene ble pågrepet i juli i år, anklaget for å ha vært en del av den kriminelle banden.

PROTESTER: Det har pågått demonstrasjoner etter forsvinningene i 2016. Her fra mars 2019. Foto: EDGARD GARRIDO / X01998

Den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter hevdet imidlertid i 2015 at denne versjonen ikke hadde rot i virkeligheten. De pekte blant annet på at ingen satellittbilder viste tegn til åpne flammer i området på tidspunktet studentene forsvant.

Forbrente beinfragmenter ble funnet i nær en lokal søppeldynge, men de tilhørte kun to av de forsvunne studentene.

Clemente Rodríguez er far til en av de to, og til tross for at han nå vet hva som har skjedd med sønnen krever han å få vite hvem som er ansvarlig for hans død.

– De må gi oss noe konkret, noe fremskritt, sier han til AP.

MARKERINGER: Et bilde av en av de forsvunne studentene blir holdt opp under en demonstrasjon i Mexico City i april 2019. Foto: HENRY ROMERO / X90174

Krever svar

I februar lovet landets nyinnsatte president Andrés Manuel López Obrador at han ville komme til bunns i saken. Han har blant annet nedsatt en spesialkommisjon og iverksatt en ny etterforskning, skriver New York Times.

Flere har vært arrestert for å ha vært involvert i forsvinningene, men har senere blitt løslatt. Det har også blitt hevdet at de arresterte ble utsatt for tortur under avhør.

I mars ble tidligere etterforskningsleder Tomas Zéron pågrepet for å sabotert etterforskningen av saken. Sammen med fem andre er Zéron også siktet for tortur og andre lovbrudd.

Torsdag samlet de etterlatte etter kidnappingene seg utenfor Mexicos høyesterett. De bar på store bilder av barna sine, og tryglet om å få vite hvem det var som sto bak forsvinningene.

les også Over 60.000 forsvunnet i narkokrigen i Mexico

Flere av advokatene som representerer de etterlatte håpet at den nye etterforskningsrapporten som ble lagt frem på seksårsdagen til hendelsen ville inkludere informasjon om at føderalt politi eller soldater var innblandet, ifølge AP.

– Det er nok bevis for å ta noen av disse menneskene til retten, sa Santiago Aguirre, advokat for menneskerettighetssenteret PRODH.

Men det å straffeforfølge medlemmer av det meksikanske militæret kan bli vanskelig for president Lópes Obrador, som har lent seg på deres støtte mer enn tidligere presidenter i nyere historie, ifølge AP.

