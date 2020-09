Krever nye undersøkelser av «Estonia»-forliset

Etter at det ble oppdaget et hull i skroget på «Estonia», krever Estlands statsminister Jüri Ratas at skipet undersøkes på nytt.

852 menneskeliv gikk tapt da «Estonia» gikk ned på vei fra Tallinn til Stockholm i 1994. Fergen har ligget så og si urørt siden skipet forliste en stormfull høstnatt.

Hovedårsaken til at skipet sank var ifølge den internasjonale havarikommisjonen (JAIC) at baugporten løsnet. Da bølgene slo av porten rev den med seg rampen slik at store mengder vann skylte innover bildekket.

På litt under én time fikk «Estonia» slagside på 140 grader og sank til bunnen av Østersjøen, sammen med passasjerene som ikke rakk å komme seg ut. Forliset ble beskrevet som Europas verste skipskatastrofe i fredstid siden «Titanic».

Krever svar

I JAIC-rapporten står det ingenting om et fire meter stort hull i skroget på styrbord side. Men en dokumentar fra Monster og Dplay har dokumentert at det finnes på vraket.

Det oppsiktsvekkende funnet har allerede ført til reaksjoner. Mandag krever nemlig Estlands statsminister Jüri Ratas at det gjennomføres nye, tekniske undersøkelser av «Estonia». Han mener dette er vesentlige opplysninger som krever svar, skriver ERR.

– En ny teknisk undersøkelse av de nye forholdene i Estland må gjennomføres. Etter vårt syn må den tekniske undersøkelsen inkludere observasjoner under vann, og vi har også informert Finland og Sverige, sier han.

Vil verifisere

Han ber altså om at havbunnen og vraket undersøkes, samt at det gjøres 3D-undersøkelser på land. Han tar til orde for at Estland skal lede disse undersøkelsene.

Ratas presiserer imidlertid at de nye undersøkelsene må gjøres med respekt for ofrene og de etterlatte.

Utenriksminister Urmas Reinsalu understreker at kravet om nye undersøkelser ikke er ensbetydende med at resultatene fra etterforskningen i 1997 er ugyldige.

Fra før er det kjent at Sverige, Estland og Finland i en felles uttalelse har sagt at de vil undersøke den nye informasjon i et forsøk på å verifisere den.

– Estland, Finland og Sverige understreker at vi stoler på endelige konklusjoner i JAIC (Joint Accident Investigation Commission) sin sluttrapport fra 1997, heter det i uttalelsen.

Publisert: 28.09.20 kl. 10:00

