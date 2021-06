«TILSTÅR»: Roman Protasevitsj på et bilde som er frigitt av den hviterussiske TV-kanalen ONT. Foto: ONT channel

Aksjonisten «tilstår» alt i TV-opptreden: − Han er et gissel

I et intervju med hviterussisk stats-TV sier Roman Protasevitsj (26) at han tilstår å ha oppviglet til masseprotester og at han respekterer president Aleksandr Lukasjenko (66).

Av Ole Kristian Strøm

Det merkverdige intervjuet ble vist på ONT torsdag kveld.

– Han er et gissel, sier Ivar Dale i Helsingforskomiteen til VG.

Dette sier Protasevitsj blant annet i TV-intervjuet:

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg kritiserte Aleksandr Grigorjevitsj (Lukasjenko) mye. Det virket for meg som det var grunner til det. Jeg har vært journalist hele livet. Men da det ble stadig mindre journalistikk, og snarere politisk arbeid, jo mer ønsket jeg å flykte derfra. Jeg begynte å forstå at mange av de tingene som Aleksandr Grigorjevitsj (Lukasjenko) ble kritisert for, bare var forsøk på press.

– Han oppførte seg, beklager uttrykket, som en mann med stålballer, til tross for alt presset og så videre. Jeg vil ikke legge skjul på at det var øyeblikk der jeg kanskje tok noen feil avgjørelser, sier han videre.

Videre kommer dette klippet:

– Om jeg respekterer Lukasjenko? Uten tvil!

I intervjuet kritiserer Protasevitsj opposisjonen og innrømmer altså straffskyld. Han hevder også at han videreformidlet til opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja at det finnes sovende radikale celler, som er klare for maktskifte. Og som hviterussisk etterretning ikke har oppdaget.

– Jeg innrømmer åpent at jeg var en av dem som oppfordret til å gå ut på gatene den 9. august (etter presidentvalget). Jeg erkjente straks skyld, sier Protasevitsj til ONT.

Avisen Novaja Gazeta skriver at det er tydelige merker etter håndjern på hendene til Protasevitsj under intervjuet. Protasevitsj sier at han ikke ble sminket på forhånd.

Tikhanovskajas rådgiver Franak Viačorka har kommentert intervjuet på Twitter:

– Det er vondt å se «innrømmelsene» til Roman Protasevitsj. Foreldrene hans tror han ble torturert. Dette er ikke den Roman jeg kjenner. Denne mannen på Goebbels-TV er gissel for regimet, og vi må gjøre alt for å løslate ham og de andre 460 politiske fangene.

Joseph Goebbels var propagandaminister under Adolf Hitlers styre fra 1933 til 1945.

Også Protasevitsj’ kjæreste er arrestert. Sofia Sapega (23) var kvinnen som dro til Hellas sammen med den tidligere redaktøren for Telegram-kanalen NEXTA. Hun er russisk statsborger. President Lukasjenko sa da han møtte sin kollega Vladimir Putin i helgen, at hun skal etterforskes og dømmes i Hviterussland.

Protasevitsj hevder i tv-intervjuet at han ikke har noen link til en annen Telegram-kanal, kjent for å publisere avsløringer om hviterussiske politifolk og agenter. Det er denne kanalen, «Den svarte boken», som hans kjæreste blir beskyldt for å stå bak.

Det er halvannen uke siden Hviterussland tvang et Ryanair-fly med den regimekritiske journalisten om bord til å lande i Minsk.

Flyet var egentlig på vei fra Athen i Hellas til Vilnius i Litauen da besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord. Jagerfly ble brukt til å tvinge passasjerflyet til den uønskede mellomlandingen. Hviterussiske myndigheter hevder at det var en reell trussel.

Roman Protasevitsj ble pågrepet sammen med sin kjæreste, Sofia Sapega, da passasjerene kom på hviterussisk jord.

I intervjuet torsdag kveld hevder Protasevitsj at en mann i Tikhanovskajas stab var medvirkende til at flyet ble tvunget ned i Minsk.

Ivar Dale i den norske Helsingforskomiteen har lagt ut denne tweeten torsdag kveld:

– Det er forferdelig å se. Han er i en gisselsituasjon, sier Dale til VG.

– Du ser merker fra håndjern på håndleddene hans. Du ser at han er forferdelig sliten, og så vet vi at kjæresten hans også er fengslet der. Vi kan bare tenke oss hvilket press og hvilke trusler han blir utsatt for, sier Dale, som er senior fagrådgiver i Helsingforskomiteen.